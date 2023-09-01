Куда пойти 1–3 сентября: день рождения «Подписных», Брюллов в Петергофе и танцы во дворах

Фото: Предоставлено пресс-службой ГМЗ «Петергоф» Поделиться Поделиться





В первые выходные сентября начало нового сезона можно отметить в парках и музеях-заповедниках на многочисленных выставках и фестивалях, в центре города — танцы, праздник Довлатова и встречи с писателями.

Актуальное

«Старкон» соединит десятки миров в «Севкабель Порту» 2 и 3 сентября, 0+



На берегу Финского залива в «Севкабель Порту» в этот уик-энд собираются представители фантастических народов, косплееры и киберспортсмены. Фестиваль «Старкон» имеет все шансы на то, чтобы в очередной раз стать главным событием для поклонников игр, сериалов и аниме. Среди звёздных гостей феста — актёр Сергей Разумовский, он же — «Чумной доктор», главный антагонист фильма «Майор Гром».



«День Д» проходит по всему городу 2 и 3 сентября, 12+

Фестиваль в честь писателя Сергея Довлатова «День Д» объединяет разные локации и людей. В Новой Голландии поклонники творчества писателя встретятся с лекторами во главе с Львом Лурье и будут говорить о 1970-х: искусстве, архитектурной утопии и «большом переломе» в жизни автора. На улице Рубинштейна к памятнику Довлатова возложат цветы и устроят парад фокстерьеров, а у филфака СПбГУ пройдет иммерсивный спектакль-прогулка. Интересных событий в программе больше 70, и «Фонтанка» отобрала 10 самых необычных из них.



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«Подписные издания» приглашают отпраздновать день рождения 2–3 сентября, 16+

Независимый книжный «Подписные издания» празднует день рождения встречами с друзьями, музыкой и нестандартным режимом работы. В субботу магазин впервые в истории не закроет двери до двух часов ночи. В 20:00 прозвучит лекция «60-е. Бродский. Алкоголь», а затем наступит время DJ-сетов. В воскресенье в гости придёт Лев Лурье, чтобы рассказать о Ленинграде 1960-х и 1970-х годов, а писательница и переводчик Вера Богданова озвучит свой топ самой ожидаемой иностранной литературы в этом сезоне. Совместно со Школой искусств и культурного наследия Европейского университета и Фондом «Прожито» сотрудники «Подписных» подготовили к празднику выставку «Архивные артефакты "Подписных изданий"». Почти столетняя история книжного отразится в документах и воспоминаниях.



«Итальянский альбом» Брюллова — теперь в Петергофе До 24 октября, 0+

В отреставрированной «Большой Оранжерее» Петергофа открылась выставка графики Карла Брюллова «Итальянский альбом». Кураторы показывают три десятка листов разного формата и размера с жанровыми сценами, которые художник писал во время путешествия по Италии в 1825–1835 годах. Любуясь архитектурой, природой и местными жителями, он всерьёз увлёкся акварелью, Одна из самых запоминающихся частей выставки — серия портретов натурщиков в национальных костюмах из разных регионов Италии.



«Росфото» погрузит в андеграундную фотографию До 29 октября, 16+

На втором этаже Дворового корпуса «Росфото» открывается выставка «Свешников». Экспозицию посвятили легенде ленинградского андеграунда — фотографу Сергею Свешникову, который дружил с Тимуром Новиковым и Сергеем Курехиным. В залах выставлены работы из серии «Энтропия» — раскрашенные вручную монохромные кадры, снятый на инфракрасную пленку проект «Монрепо» и листы из проекта «Идентификация», который фиксировал художнические сообщества и музыкальные группы.



Фото: пресс-служба Росфото Поделиться Поделиться





На свежем воздухе

Urban Dance Day — в «Никольских рядах» 2 сентября, 0+

Смелые хип-хоперы, мастера поппинга, подражающие марионеткам, и страстные танцоры латины закрутят в движении двор «Никольских рядов». Всю субботу там будет проходить большой танцевальный фестиваль Urban Dance Day с мастер-классами, профессиональными батлами и иммерсивным хореографическим спектаклем. Вход на праздник свободный для всех.



«Павловская белка» откроет тайны парка 3 сентября, 12:00, 6+

Первое сентябрьское воскресенье в Павловске объявляется днем природы. На экофестивале «Павловская белка» сотрудники музея-заповедника покажут детям и их родителям тайные уголки парка и расскажут о его обитателях. Одно из главных событий — высадка молодых деревьев. «День крепости Орешек» знакомит с реконструкторами 2 и 3 сентября, 0+

В крепости Орешек в этот уик-энд — большое шоу реконструкторов. К 700-летию со дня основания форпоста там пройдут показательные бои в антураже разных эпох. Профессионалы научат гостей «сражаться» и «обороняться», расскажут историю острова в устье Невы, порадуют музыкой и танцами. Участие в «Дне крепости Орешек» бесплатное.



Фото: rodionov-club.ru Поделиться Поделиться





Послушать музыку

Советская классика звучит в сквере Андрея Петрова 2 сентября, 19:00, 0+

В день рождения композитора Андрея Петрова в сквере его имени пройдет большой концерт. Прозвучат песни, романсы и инструментальная музыка из «Берегись автомобиля», «Служебного романа», «Синей птицы, «Жестокого романса», «Я шагаю по Москве» и многих других. К микрофону выйдут Олег Погодин, Елена Газаева, Манана Гогитидзе и их коллеги, которые собирают залы в Филармонии, в Капелле и театрах. Играет музыкальный ансамбль под руководством Александра Богачева.



«Рокштадт» раскачает Кронштадт 2 сентября, 0+

На большом празднике музыки «Рокштадт» в историческом парке «Остров фортов» в субботу выступят Вячеслав Бутусов и его коллектив «Орден Славы», коллектив «Маша и медведи», группы «Мураками» и «МультFильмы». В лайн-апе — артисты на любой вкус, и, что необычно, получится не только их послушать, но и попасть на автограф-сессии.



Тося Чайкина, Антоха МС и другие — вместе с городом 3 сентября, 16:00, 0+

Артисты, чьи песни то и дело попадают в чарты, в воскресенье бесплатно выступят в ЦПКиО им. Кирова . Тося Чайкина, Антоха МС, группа Settlers, «Нееет, ты что» и другие исполнят лучшее на концерте «Будь с городом!». Отдельный билет на концерт не нужен, но при входе в парк придётся заплатить.

Курентзис открывает сезон Шостаковичем 3 сентября, 19:00, 12+

Оркестр и хор Теодора Курентзиса musicAeterna открывает новый сезон Тринадцатой симфонией Шостаковича на стихи Евтушенко. За «публицизм», выход за рамки жанра и нехарактерность звучания критики назвали её симфонией-проповедью. Музыканты под управлением Теодора Курентзиса играют в MTC Life Холл. В концерте также примут участие артисты Капеллы им. Юрлова и Хора им. Свешникова . Незадолго до этого, в 15:00, в Доме Радио театральная мастерская Елизаветы Мороз проведёт встречу «Шостакович в тринадцати жестах».



Театральное

«Сон в летнюю ночь» — в ТЮЗе 1 и 2 сентября, 19:00, 16+

ТЮЗ открывает новый сезон «Сном в летнюю ночь» по пьесе Уильяма Шекспира в постановке Каро Баляна. Зрители увидят добрую и лёгкую комедию о героях, которые попадают в волшебный мир сна, открывают в себе неожиданные черты и влюбляются.



«Приют комедианта» начинает осень с премьеры 2 и 3 сентября, 19:00, 16+

В «Приюте комедианта» — премьера спектакля Александра Баргмана «Время и семья Конвей». Пьесу о трансформации одной семьи вскоре после окончания Первой мировой в 1937 году написал англичанин Джон Пристли. На сцену выйдут Оксана Базилевич, Дарья Румянцева, Мария Сандлер, Александр Мартынов и другие.



Фото: pkteatr.ru Поделиться Поделиться





«Балтийский дом» покажет «Пиковую даму» 2 и 3 сентября, 16+

На большой сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» показывают «Пиковую даму». Жанр спектакля режиссёр Наталья Индейкина определяет таинственной триадой «тройка, семерка, туз в одном действии». Помимо основных персонажей из-за кулис появится и «сам» Александр Пушкин.

На экранах

Фильм о Чижике-Пыжике — в прокате С 31 августа, 12+

В прокате — семейный фильм Элины Суни «Чижик-Пыжик возвращается». По сюжету екатеринбургские школьники Дана и Лева, приехав в Петербург на экскурсию, увидели, как похищают Чижика-Пыжика. Они отправляются на его поиски, потому что очень хотят загадать желание у маленькой птички.



Автор: youtube.com/Киностудия Горького

«Гонщики на драйве» покажут соревнование поколений С 31 августа, 12+

В кино выходит фильм «Гонщики на драйве». Главный герой в исполнении Тиля Швайгера решает тряхнуть стариной и принять участие в заезде «Гонка поколений». Всë — ради спасения своего бизнеса.

«Джулс» — история о добром пришельце С 31 августа, 16+

В фильме «Джулс» пожилой вдовец Мильтон в исполнении Бена Кингсли обнаруживает у себя на заднем дворе летающую тарелку с маленьким пришельцем. Существо питается только яблоками и пытается починить свой корабль. Мильтон решает ему помочь и сохранить его историю в тайне.



Автор: youtube.com/Русский трейлер

Комикс стал фильмом о преступном мире С 31 августа, 18+

