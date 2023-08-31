Город-утопия, Довлатов на набережной и парад фокстерьеров: зачем идти на новый «День Д»

Фото: фрагмент афиши фестиваля Поделиться Поделиться





В первые выходные сентября Петербург вспомнит свое ленинградское прошлое времен Довлатова: на улицах появятся его двойники в пиджаках, в лекториях и музеях друзья писателя вспомнят разговоры с ним и обсудят творчество в сложные времена. Программа фестиваля «День Д» 2 и 3 сентября в этом году крайне насыщенная. «Фонтанка» отобрала десять самых необычных событий, которые точно стоит не пропустить.



Довлатов и стиль эпохи Лев Лурье — об усталости от компромиссов

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Где и когда: 2 сентября, 12.00. 12+

Зачем идти: понять трагедию Довлатова

В пространстве «Сообщество» в Новой Голландии историк и лектор Лев Лурье в субботу расскажет об одном из ключевых моментов в жизни Довлатова — периоде в начале 1970-х годов, когда писателю стало абсолютно невозможно подстраиваться под реалии советской литературы и он устал искать компромиссы. Лекция получила название «Довлатов. Великий перелом».



Архитектурный критик — о романтике панельных домов Где и когда: 2 сентября, 16.00. 12+

Зачем идти: увидеть в спальных районах мечту

Архитектурный критик Мария Элькина представит спальные районы, построенные в советскую пору, прекрасной и бесконечной утопией. Типовые блоки и дворы, сливающиеся в памяти в единое целое, универсамы и кинотеатры станут героями истории о том, как архитекторам не удалось воплотить мечту о прекрасном городе будущего, где каждому рано или поздно стало бы удобно и беззаботно, кругом сиял бы солнечный свет и не было бытовых сложностей. Лектор покажет город, каким его видел Довлатов и его современники, сравнит с тем, что стало, и что должно было быть.



Забытое имя произнесут вслух

Где и когда: 2 сентября, 18.00. 12+

Зачем идти: поставить новую книгу на полку

Поэт, переводчик и свободный лектор Валерий Шубинский выступит в Новой Голландии после коллег с рассказом о важной фигуре эпохи — ленинградском прозаике Сергее Вольфе. Его творчество в свое время высоко оценил Юрий Олеша, но успеха писатель добился не сразу. Только спустя годы, став детским автором, Вольф наконец-то начал печатать лирические стихи, которые принесли ему признание.



Музыка и искусство Чижик сыграет в разных стилях

Где и когда: 3 сентября, 18.00. 6+

Зачем идти: узнать об отношениях классиков с музыкой

Петербургский вибрафонист-виртуоз Алексей Чижик подключится к «Дню Д» в пространстве «Шум». Он познакомит публику с музыкальными пристрастиями Сергея Довлатова, а заодно и Иосифа Бродского. Исполнитель сыграет классику эпохи барокко и джаза, а его коллеги по программе «Плейлист Довлатов/Бродский» добавят к этому интересные факты о композиторах и музыке в книгах.



Финалист «Нацбеста» научит сочинительству Где и когда: 2 сентября, 15.00 и 18.00. 18+

Зачем идти: услышать редкое, открыть в себе писателя

Финалист литературной премии «Национальный бестселлер» писатель Кирилл Рябов подготовил эксклюзив: в пространстве «Линза» в Вавилов лофте он прочитает сочинение, которое Сергей Довлатов писал при поступлении на филологический факультет ЛГУ. После — слушателям предложат написать собственное «Похмельное сочинение» (18+) (реквизит, чтобы сочинение вышло именно таким, как в заголовке, предложат). На этой же площадке в 18.00 наступит время «Похмельного диктанта». В преддверие учебного года, всё пройдет словно в школе — с проверкой результата и оценками.



KGallery знакомит с живописью Ленинграда

Где и когда: 2 сентября, 19.00. 16+

Зачем идти: познакомиться с друзьями Довлатова

Некоторые события, приуроченные ко «Дню Д», продолжатся и после официального закрытия фестиваля: например, выставка «Художники круга Довлатова» в KGallery будет работать до 10 сентября. Посетители увидят работы мастеров-нонконформистов, с которыми Довлатов дружил или, как минимум, был знаком: он и сам увлекался рисованием, думал получить профессию ювелира или скульптора. Один из «героев» экспозиции — Евгений Михнов-Войтенко. Именно о его мастерской на улице Рубинштейна — «мансарде с косым потолком», куда герой приходит на «именины хомяка живописца Лобанова», — писал Довлатов в «Заповеднике».



Прогулки на воздухе «Поющие мосты» разведут Дворцовый под музыку Где и когда: 2–3 сентября, 1.10. 0+

Зачем идти: послушать джаз на Неве

В дни фестиваля даже традиционное разведение мостов станет тематическим: пролёты Дворцового моста в первые выходные осени поднимут под «саундтрек Довлатова», то есть джазовые композиции, которые писатель любил.

Театральный перформанс развернётся в центре

Фото: «День Д» | фестиваль Довлатова Поделиться Поделиться





Где и когда: 2 сентября, 15.00 и 16.00. 12+

Зачем идти: погулять с Довлатовым по улицам

Режиссёр Александр Савчук проведёт горожан по спектаклю-маршруту «Филфак-ВОХРА». Зрители станут участниками сделки с фарцовщиком Сергеем Довлатовым. Они встретятся с ним у входа в филфак СПбГУ — бывшеий ЛГУ имени Жданова — где учился Сергей, и пойдут в тайное место продаж, общаясь и разговаривая о жизни.



«Парад фокстерьеров» — на Рубинштейна Где и когда: 3 сентября, 18.00. 0+

Зачем идти: отдать дань Глаше

Некоторые события праздника относятся к Довлатову косвенно и погружают не столько в его биографию, сколько в эпоху. Но этого точно не скажешь про воскресный «Парад фокстерьеров» на улице Рубинштейна. Владельцы собак разного возраста и окраса соберутся вместе — как напоминание о любимице писателя, фокстерьере Глаше.



Кино Лев Лурье выступит на «Ленфильме» Где и когда: 3 сентября, 17.00. 12+

Зачем идти: проникнуться духом расследования

Одним из главных событий программы «Советский нуар» на «Ленфильме» станет показ ленты «Два билета на дневной сеанс» (12+) режиссёра Герберта Раппапорта. Перед тем, как на экране высветятся первые кадры, о детективной картине и её создателе публике расскажет историк Лев Лурье.

«Ленинградский нуар» продолжится «Кругом»

Где и когда: 3 сентября, 19.30. 0+

Зачем идти: узнать, что было дальше

