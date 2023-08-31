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    Бутусов, «Мураками», «Маша и медведи» и другие выступят на фестивале «Рокштадт» в Кронштадте

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    Первые дни осени петербуржцы смогут провести в Кронштадте, где состоится большой праздник музыки — фестиваль «Рокштадт» собирает зрителей 2 сентября в парке «Остров фортов» (12+).

    Фото: https://vk.com/kronshtadt_rf
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    Грядущий «Рокштадт» станет уже третьим в своей истории и объединит на одной сцене как признанных звезд русского рока, так и более молодых, но уже успешных артистов. Хедлайнером этого года станет Вячеслав Бутусов и его коллектив «Орден Славы» — на правах почетных гостей музыканты будут закрывать «Рокштадт».

    Также в лайнапе: «Маша и медведи», группа «Мураками», петербуржцы «МультFильмы», а также представители новой сцены — группа TAPENIGHT, чей прошлогодний альбом «Рентген» обратил на себя внимание многих слушателей, и Wildways — коллектив, который, скорее всего, выдаст самое рок-н-ролльное шоу на фестивале.

    Обратите внимание — музыкантов можно будет не только послушать, но и попасть к ним на автограф-сессии. Бутусов, увы, в этом не участвует, но если вам нужен росчерк пера, например, Диляры Вагаповой из «Мураками», не пропустите.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: https://vk.com/kronshtadt_rf

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    Open-airКронштадтОстров фортов
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