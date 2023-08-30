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    День рождения крепости Орешек отпразднуют большим шоу реконструкторов

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    Воины в костюмах разных эпох, штурм крепости и её оборона силами реконструкторов — вот что увидят посетители крепости Орешек в Шлиссельбурге 2 и 3 сентября.

    Фото: rodionov-club.ru
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    На большом историческом фестивале «День крепости Орешек» (0+) в первые выходные сентября будет особенно празднично: в этом году исполняется 700 лет со дня основания форпоста, и пришло время это отметить.

    Фанаты истории разыграют большое театральное представление на воздухе и покажут основные этапы «жизни» Орешка: «Штурм крепости XVI века», «Героическую оборону XVII века» и «Петровскую викторию XVIII века» — то есть осаду и взятие крепости русской армией.

    Две последних реконструкции будут проводить не только профессиональные реконструкторы, но и сами зрители. За 45 минут до начала каждой части их обучат и выдадут обмундирование.

    В перерывах между самыми зрелищными моментами гостей в палатки и мастерские будут зазывать знатоки кузнечного и гончарного дела, мастера по резьбе по дереву и набойке тканей. Всё — как в городе прошлых эпох.

    Без машины до места удобнее всего добираться на автобусе № 575 от метро «Улица Дыбенко» или на № 440 от метро «Рыбацкое».

    Фото: rodionov-club.ru

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    РеконструкторыКрепость
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