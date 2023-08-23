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    В «Балтийском доме» разыграют тройку, семерку и туз

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    2 и 3 сентября на Большой сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» пройдет премьера «Пиковой дамы». Спектакль поставила Наталья Индейкина — актриса Балтийского дома («Лерка», «Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко») и режиссер «Мадам Бовари», «Алиса в стране чудес» и «Милый друг».

    эскиз костюма
    эскиз костюмаФото: vk.com/baltichousetheatre
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    Жанр спектакля как определен «тройка, семерка, туз в одном действии» — по масти тех карт, которые сыграют главную роль в судьбе героев — старой графини, Германа и Лизы. Знаменитая повесть Пушкина, написанная в 1833 году, неоднократно привлекала внимание режиссеров театра и кино. В версии Натальи Индейкиной появится еще один персонаж — это сам Пушкин (фигурирует под именем Некто в крылатке, его роль исполнит актер Иван Капорин), который сядет вместе с героями за карточный стол и попытается приблизиться к разгадке неограниченного везения. В спектакле также прозвучат отрывки из дневников и писем поэта.

    Зрителей ждут песни в исполнении артистов (педагог по вокалу — Светлана Митрофанова) и видеоарт как часть сценического оформления (Алексей Образцов). В сценографии, созданной Еленой Вершининой, символом распадающегося мира героев и прежде всего самого Германа станет весенний лед на Неве — его роль сыграет половик. Костюмы были созданы также Еленой Вершининой, и, по словам художницы, костюмы прежде всего отражают мистическую атмосферу повести, а их многослойность говорит о том, что герои прячут себя настоящих за слоями одежды.

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    Спектакль создан в преддверии юбилейного года Пушкина, который будет отмечаться в 2024 году.

    В спектакле задействована труппа театра.

    16+

    Полина Никитина

    эскиз костюма
    эскиз костюмаФото: vk.com/baltichousetheatre

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