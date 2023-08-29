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    На выставке Сергея Свешникова покажут фотопортреты Тимура Новикова и Сергея Курехина

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    Всего на выставке «СВЕШНИКОВ» обещают представить порядка двухсот работ: своеобразную хронику ленинградского андеграунда в старинной технике бромойль.

    Фото: Пресс-Служба Росфото
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    Новую выставку в Росфото посвятят легенде ленинградского андеграунда — фотографу Сергею Свешникову. Вы увидите фотопортреты Тимура Новикова и Сергея Курёхина, групп «Телевизор» и «Ноль», авторские оригиналы снимков, выполненные в ручных техниках печати и современные отпечатки с негативов фотографа, которые раньше никогда не показывали публике. На экспозиции будут работы из серии «Энтропия» — раскрашенные вручную монохромные кадры, — снятый на инфракрасную плёнку проект «Монрепо», листы из проекта «Идентификация», который фиксировал художнические сообщества и музыкальные группы. В подготовке выставки участвовали художники Олег Котельников и фотограф Дмитрий Проворотов.

    Сергей Свешников (1959 — 2012) жил и работал в Ленинграде и Петербурге. Учился у одного из ключевых ленинградских фотохудожников 70-х годов О. Н. Бахарева. Свешников много выставлялся в России и за рубежом, в 83/89 годах работал на Ленинградской студии научно-популярных фильмов, в роли звукооператора участвовал в создании виниловых пластинок Сергея Курёхина и Олега Бутмана, а также более двадцати документальных фильмов. С 2007 по 2011 год Свешников работал в Росфото.

    Выставка «СВЕШНИКОВ» пройдёт на втором этаже Дворового корпуса Росфото с 1 сентября по 29 октября 2023. 16+

    Анастасия Семёнович

    Фото: Пресс-Служба Росфото

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