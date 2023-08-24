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    В кино покажут петербургский семейный детектив о пропаже «Чижика-Пыжика»

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    2 комментария
    Фото: кадр из фильма
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    31 августа на экранах — фильм Элины Суни «Чижик-Пыжик возвращается». По сюжету, екатеринбургские школьники Дана и Лева, приехав в Санкт-Петербург на экскурсию, стали свидетелями похищения знаменитого памятника «Чижику-Пыжику». Детей взволновал не только сам факт преступления. Ведь считается, что если попасть монеткой на пьедестал статуи — загаданное желание непременно исполнится. А теперь «Чижика» нет, и это значит, что надежды школьников пойдут прахом: Дана не станет блогершей, а родители Левы наверняка разведутся. Дети отправляются на поиски бронзовой птички, скрываясь при этом от родителей, учителей, полицейских и даже самого императора Петра I.

    В картине снялись петербургские артисты Сергей Мигицко, Анвар Либабов, Инга Оболдина и другие. Режиссер Элина Суни ранеее работала над историческими драмами «Вероника не придет» и «Мой лучший друг». Снимался фильм киностудией им. М. Горького.

    6+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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