В кино покажут петербургский семейный детектив о пропаже «Чижика-Пыжика»

31 августа на экранах — фильм Элины Суни «Чижик-Пыжик возвращается». По сюжету, екатеринбургские школьники Дана и Лева, приехав в Санкт-Петербург на экскурсию, стали свидетелями похищения знаменитого памятника «Чижику-Пыжику». Детей взволновал не только сам факт преступления. Ведь считается, что если попасть монеткой на пьедестал статуи — загаданное желание непременно исполнится. А теперь «Чижика» нет, и это значит, что надежды школьников пойдут прахом: Дана не станет блогершей, а родители Левы наверняка разведутся. Дети отправляются на поиски бронзовой птички, скрываясь при этом от родителей, учителей, полицейских и даже самого императора Петра I.
В картине снялись петербургские артисты Сергей Мигицко, Анвар Либабов, Инга Оболдина и другие. Режиссер Элина Суни ранеее работала над историческими драмами «Вероника не придет» и «Мой лучший друг». Снимался фильм киностудией им. М. Горького.
6+
Матвей Пирогов