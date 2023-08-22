В «Приюте комедианта» покажут новую версию спектакля Александра Баргмана о семействе Конвей

2 и 3 сентября на сцене театра «Приют комедианта» пройдет премьера спектакля Александра Баргмана «Время и семья Конвей».
Этой премьерой режиссер обращается к своему опыту работы с Пристли в 2013 году — тогда одноименный спектакль вышел в театре Музея Достоевского. Актерский состав остался почти неизменным, но к нему присоединились Анна Арефьева, Екатерина Карманова, Арсений Семёнов и Олег Сенченко.
«Время и семья Конвей» — пьеса в трёх действиях английского писателя Джона Пристли, написанная в 1937 году. Её устройство необычно — третье действие является продолжением первого, а второе действие посвящено событиям, происходящим через 18 лет. Действие начинается вскоре после окончания Первой мировой войны. Семейство Конвей полно надежд и празднует совершеннолетие Кей Конвей — юной писательницы, которая верит, что обязательно напишет полноценный роман. Все строят планы на будущее. И вот спустя годы дом и его обитатели изменились до неузнаваемости.
Александр Баргман в своем спектакле исследует понятие выбора пути, как в сложных обстоятельствах сохранить себя и не предать свои надежды.
«Спектакль создаëт напряжение, вызывает острые эмоции и приковывает взгляд зрителей к героям постановки, — говорят создатели спектакля. — Он играет и дразнит, а его сюжет напоминает сценарии фильмов Альфреда Хичкока, где зрители переживают за каждый шаг персонажей».
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Полина Никитина