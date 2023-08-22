ТЮЗ откроет свой 102-сезон «Сном в летнюю ночь»

Комедия «Сон в летнюю ночь» одна из самых популярных для постановки пьес Шекспира — три сюжетные линии, связанные между собой грядущей свадьбой, влюбленные пары, возможность использовать прием «театр в театре», феерия из волшебства летней ночи в заколдованном лесу среди духов и ремесленников — все это привлекает режиссеров уже несколько столетий. Для Каро Баляна волшебство пьесы становится главным мотивом, — «В нашем спектакле не будет глубокой философии. Это будет добрая и лёгкая комедия о забавных героях, которые попадают в волшебный мир сна и открывают в себе неожиданные черты. И, конечно, спектакль будет о любви, которая, по сути, и есть самая главная философия для всех нас»».

