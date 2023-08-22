ТЮЗ откроет свой 102-сезон «Сном в летнюю ночь»

1, 2 и 8 сентября на Малой сцене театра состоится премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Уильяма Шекспира в постановке Каро Баляна.
Режиссер, актер и продюсер Каро Балян является директором Ереванского международного шекспировского театрального фестиваля (проводится с 2006 года и является членом сети европейских шекспировских фестивалей) и многократным постановщиком шекспировских текстов — «Ромео и Джульетта» (Орск), «Король Лир» (Новороссийск), «Ричард III» (Венгрия).
Комедия «Сон в летнюю ночь» одна из самых популярных для постановки пьес Шекспира — три сюжетные линии, связанные между собой грядущей свадьбой, влюбленные пары, возможность использовать прием «театр в театре», феерия из волшебства летней ночи в заколдованном лесу среди духов и ремесленников — все это привлекает режиссеров уже несколько столетий. Для Каро Баляна волшебство пьесы становится главным мотивом, — «В нашем спектакле не будет глубокой философии. Это будет добрая и лёгкая комедия о забавных героях, которые попадают в волшебный мир сна и открывают в себе неожиданные черты. И, конечно, спектакль будет о любви, которая, по сути, и есть самая главная философия для всех нас»».
В постановке будет использована музыка композитора Анаита Мнацаканяна и хореография Искандера Фахрутдинова. Мир шекспировский пьесы воссоздаст сценограф Лина Дикова.
В спектакле занята труппа театра.
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Полина Никитина