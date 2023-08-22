    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, ю-в

    758мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.14eur102.57

    ТЮЗ откроет свой 102-сезон «Сном в летнюю ночь»

    33
    обсудить

    1, 2 и 8 сентября на Малой сцене театра состоится премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Уильяма Шекспира в постановке Каро Баляна.

    Фото: афиша спектакля
    ПоделитьсяПоделиться

    Режиссер, актер и продюсер Каро Балян является директором Ереванского международного шекспировского театрального фестиваля (проводится с 2006 года и является членом сети европейских шекспировских фестивалей) и многократным постановщиком шекспировских текстов — «Ромео и Джульетта» (Орск), «Король Лир» (Новороссийск), «Ричард III» (Венгрия).

    Комедия «Сон в летнюю ночь» одна из самых популярных для постановки пьес Шекспира — три сюжетные линии, связанные между собой грядущей свадьбой, влюбленные пары, возможность использовать прием «театр в театре», феерия из волшебства летней ночи в заколдованном лесу среди духов и ремесленников — все это привлекает режиссеров уже несколько столетий. Для Каро Баляна волшебство пьесы становится главным мотивом, — «В нашем спектакле не будет глубокой философии. Это будет добрая и лёгкая комедия о забавных героях, которые попадают в волшебный мир сна и открывают в себе неожиданные черты. И, конечно, спектакль будет о любви, которая, по сути, и есть самая главная философия для всех нас»».

    фото с репетиции спектакля
    фото с репетиции спектакляФото: пресс-служба ТЮЗа им. Брянцева
    ПоделитьсяПоделиться

    В постановке будет использована музыка композитора Анаита Мнацаканяна и хореография Искандера Фахрутдинова. Мир шекспировский пьесы воссоздаст сценограф Лина Дикова.

    В спектакле занята труппа театра.

    16+

    Полина Никитина

    Фото: афиша спектакля
    фото с репетиции спектакля
    фото с репетиции спектакляФото: пресс-служба ТЮЗа им. Брянцева

    По теме

    ШекспирТЮЗ имени Брянцева
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close