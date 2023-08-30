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    Злодей из «Майора Грома» и поле для минигольфа: фестиваль «Старкон» собирает фанатов

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    «Севкабель Порт» врывается в осень ярким фестивалем косплея, игр, кино и фантастики «Старкон». В выходные 2 и 3 сентября у Финского залива будут встречаться личности самые нестандартные: эльфы, маги, штурмовики Империи и самые популярные герои аниме. Одни долгое время готовили детализированные костюмы, чтобы прийти в них на конкурс косплея, другие — оделись в своё удовольствие.

    Фото: Архив «Фонтанки»
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    Чтобы никому точно не стало скучно, организаторы подготовили вызовы на любой вкус, например, вокальный и боди-арт конкурсы и даже отдельное соревнование для домашних животных «Cosmo». В ход пойдут воспитание, обаяние и костюмы.

    Одну из фестивальных зон выделили под тематические стенды и ярмарку диковинных вещей и артефактов, другую превратили в огромное поле для мини-гольфа. Как говорят организаторы, именно этот спорт выбрали, потому что именно он стал «первым космическим», площадка же для игры на «Старконе» должна стать «самой большой на континенте». Азарт наверняка будет кипеть и в зонах любителей настольных и ролевых игр. На 500 квадратных метрах разработчики и дизайнеры будут представлять новинки.

    На фестиваль приедут звёздные гости: в воскресенье, 3 сентября в 13:00 Сергей Горошко, главный антагонист фильма «Майор Гром» — Сергей Разумовский, он же «Чумной доктор». Попасть на автограф-сессию актёра Сергея Горошко — главного антагониста фильма «Майор Гром» — по совместительству «Чумного доктора» — можно отдельно.

    Подробности фестиваля и карта, на которой удобно смотреть расположение зон «Старкона», выложены в группе ВКонтакте.

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    Фото: Архив «Фонтанки»

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