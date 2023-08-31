В Монако прошла жеребьевка Лиги чемпионов. Российские клубы опять не допустили

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24 прошла в Монако 31 августа. В итоге команды распределились следующим образом:
Группа A: «Бавария» (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Копенгаген» (Дания), «Галатасарай» (Турция);
Группа B: «Севилья» (Испания), «Арсенал» (Англия), ПСВ (Нидерланды), «Ланс» (Франция);
Группа C: «Наполи» (Италия), «Реал» (Испания), «Брага» (Португалия), «Унион» (Берлин, Германия);
Группа D: «Бенфика» (Португалия), «Интер» (Италия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Реал Сосьедад» (Испания);
Группа E: «Фейеноорд» (Нидерланды), «Атлетико» (Испания), «Лацио» (Италия), «Селтик» (Испания);
Группа F: «ПСЖ» (Франция), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Милан» (Италия), «Ньюкасл» (Англия);
Группа G: «Манчестер Сити» (Англия), «РБ Лейпциг» (Австрия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Янг Бойз» (Швейцария);
Группа H: «Барселона» (Испания), «Порту» (Португалия), «Шахтер» (Украина), «Антверпен» (Бельгия).
Отметим, что российские команды второй сезон подряд не допущены к розыгрышу Лиги чемпионов. Единственный россиянин, который может сыграть в турнире, — это полузащитник испанского «Реал Сосьедад» Арсен Захарян. Групповой этап Лиги чемпионов пройдет с 19 сентября по 13 декабря. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».
Кроме того, в рамках жеребьевки Лиги чемпионов прошла церемония вручения индивидуальных наград по итогам сезона-2022/23. Лучшим игроком назван нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На награду претендовали одноклубник Холанда Кевин де Брёйне и Лионель Месси, игравший в прошлом сезоне за «ПСЖ». В минувшем сезоне Холанд забил 52 гола в 53 матчах во всех турнирах.
Лучшим тренером признан главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Также в числе претендентов были итальянцы Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи»).