В Монако прошла жеребьевка Лиги чемпионов. Российские клубы опять не допустили

Отметим, что российские команды второй сезон подряд не допущены к розыгрышу Лиги чемпионов. Единственный россиянин, который может сыграть в турнире, — это полузащитник испанского «Реал Сосьедад» Арсен Захарян. Групповой этап Лиги чемпионов пройдет с 19 сентября по 13 декабря. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».

Кроме того, в рамках жеребьевки Лиги чемпионов прошла церемония вручения индивидуальных наград по итогам сезона-2022/23. Лучшим игроком назван нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На награду претендовали одноклубник Холанда Кевин де Брёйне и Лионель Месси, игравший в прошлом сезоне за «ПСЖ». В минувшем сезоне Холанд забил 52 гола в 53 матчах во всех турнирах.

Лучшим тренером признан главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Также в числе претендентов были итальянцы Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи»).