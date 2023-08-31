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    Глава жилкома: Смольный обсуждает индексацию взносов на капремонт

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    Власти Петербурга обсуждают индексацию взносов на капремонт. Об этом рассказал глава жилищного комитета Олег Зотов в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2024–2026 гг. в Законодательном собрании 31 августа.

    «Эта тема сейчас прорабатывается. Полагаю, что в настоящее время говорить о росте преждевременно. Но вопрос индексации с учетом роста цен порядка 4% обсуждается. Но пока окончательного ответа нет», — сказал он, отвечая на вопрос депутата Бориса Вишневского.

    Как пояснил Олег Зотов корреспонденту «Фонтанки», «экономически обоснованным» было бы повышение в 4 раза — до 38 рублей. Однако это вряд ли возможно в силу экономической ситуации. Кроме того, ограничены возможности рынка подрядчиков: даже если Смольный соберет такую сумму, то не сможет ее потратить. «Но не индексировать мы не можем, хотя бы на уровень роста потребительских цен», — отметил он.

    Ранее «Фонтанка» подробно писала о трудностях с капитальным ремонтом в 2022 году: из-за экономической неопределенности на многие проведенные Фондом капремонта аукционы не заявились участники, они не состоялись. Вместе с традиционным процентом неисполнения плана это и дало итоговые 85%.

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