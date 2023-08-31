И парк, и сквер, и набережная: как зеленые зоны в новостройках выходят за пределы дворов

Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Тренд на дворы без машин изменил подход к озеленению: крупномеры, газоны, ландшафтный дизайн давно стали признаками качественного проекта. Но сегодня застройщики идут дальше и создают целые парки, скверы и зеленые набережные, которыми могут пользоваться не только жители конкретного жилого проекта, но и все горожане.



Зелень как условие комфорта С тех пор, как девелоперы начали заниматься развитием масштабных территорий, их внимание направлено не только на создание комфортного жилья, но и на развитие дружелюбной жилой среды за счет благоустроенных пространств, бульваров, парков, набережных и других улучшений, подчеркнула Ирина Межейникова, директор проекта «Юнтолово» компании «Главстрой Санкт-Петербург». Поэтому компании активно вкладываются в организацию зеленых зон и создают новые городские магниты.



— На создание концепции подобных зон организуются различные архитектурные конкурсы как среди профессионалов, так и молодого поколения специалистов (студентов и выпускников высших учебных заведений). — добавила она. — К примеру, в этом году наша компания запустила два конкурса на создание МАФ-проектов среди студентов и выпускников ВШЭ и СПбГАСУ. Ребята предложили интересные идеи, которые будут доработаны и реализованы в ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово». Авторы лучших работ уже проходят практику в компании.



Цель создания зеленых пространств — это, в первую очередь, комфортная среда обитания. Когда в месте проживания много зелени — это приятно, это создает психологический и эмоциональный комфорт, говорит Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест».

— Также растения очищают воздух, привлекают птиц — и таким образом, сближают жителей с природой, — продолжил он. — Зеленое окружение создает нужную атмосферу в зоне отдыха, во время поездки на велодорожке или прогулки по кварталу. Кроме того, растения могут служить и естественным средством зонирования территории — с помощью живой изгороди, кустов или деревьев можно разделить детские и взрослые площадки, зоны активного и спокойного отдыха и т.д.



Новые принципы благоустройства, которые три года назад «Группа ЛСР» утвердила в своих проектах, имеют в основе индивидуальный подход с акцентом на формирование экологической среды, в первую очередь, за счет озелененной территории.

— Общественная зеленая зона в проекте, особенно класса «комфорт» — это центр притяжения местных жителей, — говорят в пресс-службе «Группы ЛСР». — В ней должны быть собраны все составляющие для приятного времяпрепровождения. И речь не только о самих деревьях и кустарниках, но также о площадках для отдыха и развлечений. Каждый наш проект включает в себя комплексное благоустройство территории, проектирование и разработку концепции, подбор растений, оборудование для их посадки, сами работы и многое другое. Наличие ландшафтного дизайна, объем озеленения зависят от масштабов и класса конкретного жилого комплекса и от локации — если жилой квартал находится, например, у воды, логичным элементом его благоустройства может стать набережная. Например, в ЖК NEVA HAUS на Петровском острове на участке вдоль реки Ждановки мы оформили прогулочную зону протяженностью в 500 метров с местами для отдыха.



Зелень и деньги — Наличие в районах комфортной городской среды, неотъемлемой частью которой являются зеленые зоны, повышает стоимость недвижимости примерно на 10–15%, — говорит Елизавета Гречухина, главный архитектор ГК «А101» в Санкт-Петербурге. — Если девелопер выбрал другую стратегию и сохранил среднерыночную цену, то примерно на такие же значения могут повыситься темпы продаж.

Если говорить о затратах, то в целом в комфорт-классе на комплексное благоустройство тратится примерно 8–10% от общей суммы на строительно-монтажные работы, пояснила она — на озеленение идет примерно 10% от этой суммы. Из существенных расходных статей можно отметить покупку и посадку деревьев и кустарников, приведение в порядок существующих зеленых зон, новые газоны, озеленение внутренних дворов. Затраты на спортивные, детские, декоративные и другие виды МАФ составляют до 20% затрат на благоустройство.



— Расходы на благоустройство, конечно же, закладываются в стоимость квартир, но на финальной цене отражаются незначительно за счет масштабности проектов, — говорит Ян Фельдман. — Собственная зеленая зона — это всегда большое преимущество для комплекса. Растений в большинстве городских и пригородных проектов немного и обилие зелени неизменно подкупает. Сегодня в большинстве новостроек можно увидеть типовое озеленение по стандарту — газон, немного растений и кустарников и маленькие саженцы деревьев. Мы трепетно относимся к этому вопросу и существенно превышаем минимум по нормативу, закладывая в наши проекты большую площадь озеленения. Например, в нашем квартале «Янила» есть целая «зеленая река» — проходящий через весь квартал парк площадью в 7 гектар с зонами для активного и спокойного отдыха. В каждом квартале мы высаживаем не только растения и кустарники, но и деревья-крупномеры — таким образом, уже через несколько лет на территории образуется настоящий сквер. Также мы оборудуем места для пикников и беседки с мангальной зоной — все это также неразрывно связано с природой.



В среднем затраты на благоустройство занимают около 5% от всех трат. Как пояснил эксперт, они включают в себя, в первую очередь, разработку самого проекта пространства, прокладку на участок инженерных сетей (трубопровод, электричество, сточная канализация и т.д.) и дорог, закупку озеленения (деревья, кусты, цветы, газон), оборудования (фонари, ограждение) и уличной мебели (игровые и спортивные площадки, качели, скамейки и пр.).

— Безусловно, наличие «зеленой» составляющей влияет на спрос, особенно в Петербурге, где практически каждый хотел бы жить рядом с сквером или парком, — продолжила Ирина Межейникова. — Соседство комплекса с зеленой зоной в большинстве случаев считается конкурентным преимуществом объекта. Парк рядом с новостройкой формирует видовые характеристики дома, что повышает его класс. Кроме того, выгодное «зеленое» местоположение может склонить чашу весов при выборе из двух аналогичных вариантов в сторону комплекса, расположенного рядом с парковой зоной или водоемом.



Как подчеркнула Наталья Кукушкина, руководитель группы маркетинга компании ЦДС, в данном случае застройщик сталкивается с теми же затратами, что и при благоустройстве придомовой территории. Основные статьи расходов — это создание проекта и его физическое исполнение, включая собственно благоустройство территории, озеленение, установку малых архитектурных форм, освещение. А вот вопрос, за чей счет все это должно поддерживаться в должном состоянии, в настоящий момент открыт, поскольку создание общественных зеленых зон силами застройщиков — относительно новая история, по которой еще не наработана достаточная практика. Особенно это касается периода до передачи зеленой зоны на баланс города или муниципалитета.

— В силу статуса общегородских зеленых насаждений управляющая компания не может включить затраты на содержание парка в квитанции жителей нового квартала, — говорит она. — Город или муниципалитет также не всегда готовы оперативно принять на баланс новую зеленую зону. Зачастую это просто не предусмотрено в бюджете текущего года. И возможность поставить новый сквер или парк на баланс города может появиться только через 2–3 года. В такой ситуации поддерживать зеленые насаждения в надлежащем состоянии приходится застройщику. В противном случае уже через полгода-год отсутствие ухода сведет его усилия по созданию парка на нет.



Желание покупателя Благоустройство входит в топ факторов, которые клиент учитывает при выборе квартиры, и собственная зеленая зона значительно повышает привлекательность жилого квартала, — считают в Группе «ЛСР». Есть запрос и на приватность — закрытая территория является неоспоримым плюсом в проектах премиального сегмента.

— Покупатели хотят от территории максимальной функциональности и комфорта, — продолжила Елизавета Гречухина. — Если раньше районы в отдалении от центров мегаполисов проектировались с тем расчетом, чтобы за досугом из них нужно было уезжать, то теперь у жителей есть четкий запрос на рекреационные пространства рядом с домом. Они не хотят тратить время на дорогу, чтобы затем с комфортом заняться спортом на воздухе или погулять по парку. Мы убеждены, что девелопер должен дать им такую возможность, создавая для разных возрастных групп зоны отдыха, разделенные по принципу мягкого зонирования. Так что общественные пространства и зеленые зоны в наших районах полностью доступны всем жителям и гостям.



— Если покупатели квартир осознают свою ответственность за содержание общедомового имущества и поддержание порядка и чистоты на дворовой территории, то общественный парк уже не входит в перечень того, за что жители готовы платить, — добавила Наталья Кукушкина. — Большинство покупателей в любом новом проекте выплачивают ипотечный кредит, на что уходит значительная часть семейного бюджета, они редко готовы к увеличению платежей за коммунальные услуги. Хотя мы знаем примеры жилых комплексов, например, в Казани, где расходы на содержание общественных зеленых зон, некоторые из которых даже с фонтанами, распределяются между жителями проекта, и люди воспринимают это с пониманием.

— Общественные пространства в новостройках должны быть не только функциональными и практичными, но и отвечать потребностям всех жителей, — говорит Ирина Межейникова. — Это своего рода универсальная среда, место, где можно отдохнуть, погулять с детьми, заняться спортом или поработать на свежем воздухе. Поэтому наш подход заключается в создании парковых зон, досуговых пространств для спорта или детей, а также уникальных точек притяжения, например, таких как гребной клуб и экотропы в ЖК «Юнтолово» или площадь «Таймс-сквер» с солнечными часами в ЖК «Северная долина».



— Покупатели сегодня, в первую очередь, хотят полноценную жилую среду с насыщенной инфраструктурой, — продолжил Ян Фельдман. — Наши кварталы охраняются специализированными компаниями, оборудованы видеонаблюдением и шлагбаумами, заборами, поэтому потребность в приватности не столь велика. На наших объектах жители чувствуют себя в безопасности и среди «своих», даже несмотря на то, что все внутренние территории открыты для каждого жителя квартала. Все друг друга знают, а это рождает атмосферу доверия. А вот наши общественные пространства — предмет нашей гордости, и они невероятно востребованы у покупателей. Зачастую люди влюбляются в концепцию кварталов, она находит у них эмоциональный отклик, и они выбирают нас, даже если стоимость квадратного метра у нас немного выше, чем в среднем по рынку.



Разнообразие вариантов Как подчеркнула Елизавета Гречухина, масштабные собственные зеленые зоны (парки, бульвары, скверы и покет-парки) реализуются в основном в проектах комплексного освоения территории.

— При этом основным принципом ГК «А101» в этом плане является стремление минимально изменить на территории природный ландшафт и экосистему, — говорит эксперт. — В жилом районе «Скандинавия» в Новой Москве мы сохранили несколько десятков многолетних дубов. Например, школа «Энергия» в жилом районе «Скандинавия» буквально обступает столетний дуб. То есть, если для этого нужно построить в обход дерева дорогу или изменить архитектурный проект здания, мы идем на это. Этот же подход компания использует и в проектах в Ленинградской области,

Например, в проекте «А101 Всеволожск» коммерческие объекты на основных пешеходных и автомобильных маршрутах будут отделены от дорожных магистралей буферной зоной с разноуровневым озеленением. Через центр квартала пройдет пешеходный бульвар, а при благоустройстве будут максимально сохранены растущие на территории деревья и кустарники, в том числе старая ель, которая станет визуальным символом центральной площади района. Кроме того, проект предполагает сохранение естественной дренажной системы — небольших ручейков по периметру участка, питающих все растения на территории — они также станут частью пешеходной рекреационной зоны.



— Такие зоны, как, например, бульвар или парк зачастую автоматически становятся публичными, — подчеркивают в пресс-службе Группы «ЛСР». — Так, в составе ЖК «Морская набережная» на Васильевском острове параллельно с началом реализации первой очереди проекта мы высадили общедоступный хвойный парк. Деревья там находятся под постоянным контролем нанятых специалистов, поврежденные или не прижившиеся саженцы они оперативно заменяют. Масштабное озеленение запланировано и в нашем будущем проекте в северной части острова — «Новый Васильевский». Зелёные насаждения там займут около 43 га. Вдоль берега реки Смоленки высадят деревья, кустарники и обустроят газоны, озеленить планируется и набережную Финского залива.

— Наиболее часто застройщики создают парки и скверы, реже — набережные, поскольку они возможны только при наличии водоемов, уточнила Наталья Кукушкина — Так, в 2021 году мы завершили работы в сквере, отделяющем корпуса квартала ЦДС «Чёрная Речка» от Белоостровской улицы. Этот проект мы разрабатывали одновременно с проектом благоустройства закрытых дворов, чтобы пространства перекликались друг с другом идеологически и эстетически. В 2023 году мы завершили работы в другой парковой зоне, сдав первую очередь парка-бульвара в ЖК Parkolovo. По проекту, после сдачи всех очередей рекреационное пространство длиной около километра протянется через весь комплекс, соединяя его в единое целое. А в проекте ЦДС Dreamline мы создадим целых два парка — один из них будет иметь спортивную функцию, вторая зеленая зона предназначена для релакса.



У Setl Group самым крупным таким проектом стал парк площадью 5 га рядом с ЖК «Солнечный город», на городской земле. Любой горожанин может прогуляться по зеленой зоне, так как участок общедоступен. После окончания всех работ по оформлению газонов, цветников, организации спортивных и детских площадок, установке скамеек парк был передан на баланс Красносельского района.

—Еще одна зеленая зона — новая набережная Малой Невы у ЖК «Петровский квартал на воде», благоустройство которой в дальнейшем будет продолжено, — говорит Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Проекты озеленения и оформления готовятся и для соседних объектов Setl Group: The One и Grand View. По завершению работ можно будет увидеть целиком благоустроенную набережную вдоль всех трех объектов.



Кроме того, в 2023 году Setl Group планирует начать создавать большой парк площадью 6,25 га в Приморском районе, рядом с микрорайоном «Чистое небо» на берегу реки Каменки. Это будет первый парк в этом районе, реализованный за счет инвестора.

— Группа «Эталон» в своих проектах благоустройства традиционно уделяет особое внимание ландшафтному озеленению территории с учетом актуальных запросов и потребностей современного городского жителя, — добавили в пресс-службе Группы «Эталон». — Мероприятия по озеленению, в зависимости от проекта, предусматривают устройство парков, скверов, зеленых террас, патио, зеленых зон, посадку акцентных деревьев и кустарников.



— Каждый из проектов мы связываем с его местоположением, — говорит Ирина Межейникова. — ЖК «Юнтолово» возводится возле Юнтоловского природного заказника, где обитают десятки видов птиц. Поэтому в оформлении одного из кварталов «Юнтолово» была использована «птичья» тема. Концепция «Юнтолово» предусматривает также создание собственного паркового пространства площадью 20 га, которое соединится с буферными лесами «зелёными» аллеями — гринфингерами. В июле 2022 года для маленьких жителей «Юнтолово» был открыт первый «плейхаб», спроектированный с участием детских психологов. Летом текущего года мы приступили к созданию общественного пространства со скейт-парком, спортивными и рекреационными зонами. Завершить работы планируется до конца 2023 года.



Что касается ЖК «Северная долина», то географическое название местности — Парнас — отсылает не только к одноименной станции метро, но и к легендарной горе. В жилом комплексе уже появилось общественное пространство с шарами, беседками и античными колоннами, а в строящемся квартале на территории 1,1 га будет создан стилизованный под древнегреческие развалины плейхаб со скейтпарком, зоной паркура, возможностями для стритбола и скалолазания.

