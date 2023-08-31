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    Аэропорт Пскова вернулся к штатной работе после атаки беспилотников

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    Аэропорт Пскова возобновил штатную работу 31 августа в 7:00, все ограничения сняты, сообщает Росавиация.

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    «Все аэропортовые службы и службы Единой организации воздушного движения работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

    На сегодня в аэропорту запланированы два рейса авиакомпании «Азимут» — из Москвы и обратно.

    Ограничения были введены ночью 30 августа, когда аэропорт Пскова — объект совместного базирования гражданской и военной авиации — подвергся атаке беспилотников. Тогда губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что все рейсы на среду отменены до выяснения характера повреждений взлетно-посадочной полосы. Были отменены восемь рейсов.

    В общей сложности БПЛА ночью 30 августа атаковали семь регионов России.

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    Комментарии 10

    Гость31 Авг 2023 в 09:15
    что это было?
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