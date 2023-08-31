Аэропорт Пскова вернулся к штатной работе после атаки беспилотников

Аэропорт Пскова возобновил штатную работу 31 августа в 7:00, все ограничения сняты, сообщает Росавиация.
«Все аэропортовые службы и службы Единой организации воздушного движения работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.
На сегодня в аэропорту запланированы два рейса авиакомпании «Азимут» — из Москвы и обратно.
Ограничения были введены ночью 30 августа, когда аэропорт Пскова — объект совместного базирования гражданской и военной авиации — подвергся атаке беспилотников. Тогда губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что все рейсы на среду отменены до выяснения характера повреждений взлетно-посадочной полосы. Были отменены восемь рейсов.
В общей сложности БПЛА ночью 30 августа атаковали семь регионов России.