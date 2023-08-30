«Мой поступок никак не связан с фигурным катанием». Алина Горбачёва просит поклонников не переживать

Спорт и отношения с тренером не связаны с исчезновением фигуристки Алины Горбачёвой. В этом всех обеспокоенных заверяют со страницы девушки в запрещённом в России Instagram.*



«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас всё в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и Софьей Алексеевной», — говорится в её аккаунте 30 августа.



Поклонников спортсменка пообещала радовать новыми выступлениями. Тренировки она намерена продолжить в своей команде.

