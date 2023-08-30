«Мой поступок никак не связан с фигурным катанием». Алина Горбачёва просит поклонников не переживать

Спорт и отношения с тренером не связаны с исчезновением фигуристки Алины Горбачёвой. В этом всех обеспокоенных заверяют со страницы девушки в запрещённом в России Instagram.*
«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас всё в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и Софьей Алексеевной», — говорится в её аккаунте 30 августа.
Поклонников спортсменка пообещала радовать новыми выступлениями. Тренировки она намерена продолжить в своей команде.
О пропаже 16-летней чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров стало известно накануне. По камерам удалось проследить путь от катка, который она покинула около 19 часов 28 августа, до парка на набережной. К поискам привлекли водолазов, кинологов с собаками и волонтёров.
Вечером 29 августа в Следственном комитете сообщили, что девушка найдена живой. Она рассказала, что ночевала на лестнице в жилом доме. По информации РИА Новости, никаких конфликтов у фигуристки не было.
*Социальная сеть, запрещенная на территории России. Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.