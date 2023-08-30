Пропавшую чемпионку по фигурному катанию вернули матери. Она рассказала, где провела ночь

Следователи передали матери 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву, которую больше суток искали полиция, водолазы и волонтеры в Москве. Об этом 30 августа сообщает РИА Новости.



Как уточнил собеседник агентства в правоохранительных органах, причину своего отсутствия девушка не назвала. О конфликте с тренером, о котором писали в некоторых СМИ и телеграм-каналах, от неё также не услышали.



Вечером понедельника спортсменка гуляла в парке, ночь, с её слов, провела на лестничной клетке в одном из жилых домов.



«Утром ходила по магазинам и кафе. После этого дошла до ТЦ «Вегас», зашла в кинотеатр, где хотела немного поспать. Там ее и нашли», — сообщили агентству.

