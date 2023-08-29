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    Прокуратура показала, что предшествовало исчезновению чемпионки по фигурному катанию в Москве

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    Прокуратура Москвы

    Столичная прокуратура опубликовала одно из последних видео с уличных камер, на которое попала пропавшая в Москве чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева.

    Как сообщили в надзорном ведомстве 29 августа, прокуратура контролирует поиски и доследственную проверку, которую организовал Следком после безвестного исчезновения девушки.

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    16-летняя фигуристка вышла с катка «Чкалов Арена» накануне около семи часов вечера, направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. На берегу нашли белые носки, но пока неизвестно, принадлежат ли они спортсменке. По информации MSK1.RU, обнюхавшая вещи собака повела к парку, а не к воде.

    Спасатели обследуют акваторию, сбор волонтёров объявил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». В ориентировках указано, что девушка худощавого телосложения, с русыми волосами и карими глазами, рост 151 см. Она была в чёрном спортивном костюме, белой футболке, серых кроссовках и, судя по видео, с рюкзаком.

    Алина Горбачева родом из Краснодара. Занимается фигурным катанием с семи лет. В Москве она жила у тренера, с которой, как пишут в некоторых СМИ, перед пропажей произошла ссора.

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