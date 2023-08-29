В Москве пропала 16-летняя чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров

Чемпионку России по фигурному катанию Алину Горбачеву второй день ищут в Москве. Она вышла с катка, но домой так и не вернулась.
Как сообщила мать, 29 августа местонахождение девушки неизвестно, к её поискам подключили кинолога с собакой.
«По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк, и больше ничего», — рассказала Екатерина Горбачева агентству РИА Новости.
В фан-клубе спортсменки уточняют, что в понедельник около семи часов вечера она вышла с катка «Чкалов Арена» и направилась в сторону Владимирской церкви. Судя по записям, в 19:08 девушка зашла в парк на набережной. Больше в поле зрения камер она не попадала.
Алине Горбачевой в июле исполнилось 16 лет. В феврале она выиграла юниорский чемпионат России, в декабре стала девятой в соревнованиях взрослых фигуристов.
Столичный Следственный комитет организовал проверку по факту безвестного исчезновения девушки.
«Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить по телефонам: 8 (495)690–25–28 — телефон доверия ГСУ СК России по городу Москве; 8 (800)707–70–22 — телефонная линия «ребёнок в опасности» ГСУ СК России по городу Москве», — просят в ведомстве.