В Москве пропала 16-летняя чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров

Чемпионку России по фигурному катанию Алину Горбачеву второй день ищут в Москве. Она вышла с катка, но домой так и не вернулась.



Как сообщила мать, 29 августа местонахождение девушки неизвестно, к её поискам подключили кинолога с собакой.

«По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк, и больше ничего», — рассказала Екатерина Горбачева агентству РИА Новости.

В фан-клубе спортсменки уточняют, что в понедельник около семи часов вечера она вышла с катка «Чкалов Арена» и направилась в сторону Владимирской церкви. Судя по записям, в 19:08 девушка зашла в парк на набережной. Больше в поле зрения камер она не попадала.