СК РФ: 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву нашли живой

По предварительной информации, местонахождение 16-летней фигуристки Алины Горбачевой установлено. В ближайшее время девушка будет доставлена в подразделение столичного СК для установления обстоятельств её отсутствия — сообщает вечером 29 августа столичное ГСУ СК РФ.
«При координирующей роли прокуратуры Москвы местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из торговых центров. По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершено», — уточняет прокуратура Москвы.
В настоящее время жизни и здоровью Алины Горбачевой угрозы нет, уточняет надзорное ведомство.
Напомним: чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева вечером 28 августа вышла с катка, где тренировалась, но дома так и не появилась. Камеры сняли, как девушка заходила в парк на набережной.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Весь день спасатели и водолазы прочесывали местный водоем.
Но к середине дня появилась надежда, что Горбачева жива. Около полудня похожая девушка дважды заходила в кафе на Волоколамском шоссе.