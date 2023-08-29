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    СК РФ: 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву нашли живой

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    23 комментария

    По предварительной информации, местонахождение 16-летней фигуристки Алины Горбачевой установлено. В ближайшее время девушка будет доставлена в подразделение столичного СК для установления обстоятельств её отсутствия — сообщает вечером 29 августа столичное ГСУ СК РФ.

    «При координирующей роли прокуратуры Москвы местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из торговых центров. По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершено», — уточняет прокуратура Москвы.

    В настоящее время жизни и здоровью Алины Горбачевой угрозы нет, уточняет надзорное ведомство.

    Напомним: чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева вечером 28 августа вышла с катка, где тренировалась, но дома так и не появилась. Камеры сняли, как девушка заходила в парк на набережной.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Весь день спасатели и водолазы прочесывали местный водоем.

    Но к середине дня появилась надежда, что Горбачева жива. Около полудня похожая девушка дважды заходила в кафе на Волоколамском шоссе.

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    Алина Горбачева
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    Комментарии 24

    Гость29 Авг 2023 в 22:19
    А где же она ночевала?
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