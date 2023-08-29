СК РФ: 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву нашли живой

По предварительной информации, местонахождение 16-летней фигуристки Алины Горбачевой установлено. В ближайшее время девушка будет доставлена в подразделение столичного СК для установления обстоятельств её отсутствия — сообщает вечером 29 августа столичное ГСУ СК РФ.

«При координирующей роли прокуратуры Москвы местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из торговых центров. По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершено», — уточняет прокуратура Москвы.

В настоящее время жизни и здоровью Алины Горбачевой угрозы нет, уточняет надзорное ведомство.