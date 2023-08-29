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    Жива. Пропавшую в Москве чемпионку по фигурному катанию заметили видеокамеры

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    Чемпионка России по фигурному катанию 16-летняя Алина Горбачева, которую в настоящее время разыскивают в Москве, попала в объектив видеокамеры. Об этом во вторник, 29 августа, сообщила городская прокуратура.

    Девочка сегодня около 13 часов заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Почему спортсменка до сих пор не вернулась домой, не уточняется.

    Прокуратура Москвы

    «Установление местонахождения девочки на контроле в прокуратуре Москвы», — говорится в сообщении ведомства.

    Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева накануне вечером вышла с катка, но дома так и не появилась. Камеры сняли, как девушка заходила в парк на набережной. На берегу найдены носки, но неизвестно, принадлежат ли они спортсменке. Во вторник спасатели обследуют акваторию, к поискам привлекли кинологов и волонтеров. Московский СК возбудил дело по статье об убийстве.

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