Жива. Пропавшую в Москве чемпионку по фигурному катанию заметили видеокамеры

Чемпионка России по фигурному катанию 16-летняя Алина Горбачева, которую в настоящее время разыскивают в Москве, попала в объектив видеокамеры. Об этом во вторник, 29 августа, сообщила городская прокуратура.
Девочка сегодня около 13 часов заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Почему спортсменка до сих пор не вернулась домой, не уточняется.
Прокуратура Москвы
«Установление местонахождения девочки на контроле в прокуратуре Москвы», — говорится в сообщении ведомства.
Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева накануне вечером вышла с катка, но дома так и не появилась. Камеры сняли, как девушка заходила в парк на набережной. На берегу найдены носки, но неизвестно, принадлежат ли они спортсменке. Во вторник спасатели обследуют акваторию, к поискам привлекли кинологов и волонтеров. Московский СК возбудил дело по статье об убийстве.