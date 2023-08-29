Жива. Пропавшую в Москве чемпионку по фигурному катанию заметили видеокамеры

Чемпионка России по фигурному катанию 16-летняя Алина Горбачева, которую в настоящее время разыскивают в Москве, попала в объектив видеокамеры. Об этом во вторник, 29 августа, сообщила городская прокуратура.

Девочка сегодня около 13 часов заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Почему спортсменка до сих пор не вернулась домой, не уточняется.