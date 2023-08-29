Дело об убийстве возбуждено после исчезновения 16-летней фигуристки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве после пропажи 16-летней фигуристки Алины Горбачевой в Москве. Об этом сообщили в столичном СК 29 августа.



Процедурно такая квалификация расширяет полномочия сотрудников правоохранительных органов и позволяет назначать более широкий спектр экспертиз. Дело, как отметили в Следкоме, возбудили для установления всех обстоятельств исчезновения.

«Местонахождение несовершеннолетней до настоящего времени не установлено», — уточнили в прокуратуре.

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева накануне вечером вышла с катка, но дома так и не появилась. Камеры сняли, как девушка заходила в парк на набережной. На берегу найдены носки, но неизвестно, принадлежат ли они спортсменке. Во вторник спасатели обследуют акваторию, к поискам привлекли кинологов и волонтеров.