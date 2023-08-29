    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    759мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd95.47eur103.24

    Дело об убийстве возбуждено после исчезновения 16-летней фигуристки в Москве

    2474
    11 комментариев

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве после пропажи 16-летней фигуристки Алины Горбачевой в Москве. Об этом сообщили в столичном СК 29 августа.

    Процедурно такая квалификация расширяет полномочия сотрудников правоохранительных органов и позволяет назначать более широкий спектр экспертиз. Дело, как отметили в Следкоме, возбудили для установления всех обстоятельств исчезновения.

    «Местонахождение несовершеннолетней до настоящего времени не установлено», — уточнили в прокуратуре.

    Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева накануне вечером вышла с катка, но дома так и не появилась. Камеры сняли, как девушка заходила в парк на набережной. На берегу найдены носки, но неизвестно, принадлежат ли они спортсменке. Во вторник спасатели обследуют акваторию, к поискам привлекли кинологов и волонтеров.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Пропал ребенок
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close