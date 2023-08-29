«Я стану олимпийской чемпионкой». Что известно о пропавшей в Москве 16-летней фигуристке Алине Горбачевой

Фото: А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС Поделиться Поделиться





Что случилось Первые новости о пропаже фигуристки появились 29 августа около полудня в соцсетях фан-клуба спортсменки.

«Вчера в семь часов вечера пропала Алина. Вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви. Зашла в парк на набережной в 19:08 и дальше по камерам не зафиксирована. Адрес последней фиксации на камере: Волоколамское ш., вл. 67. Если у вас есть какая-то информация по поводу этого, то пишите к нам в бот — @TeamGorbacheva_Official_bot. Надеемся на вашу помощь», — сообщалось в телеграм-канале команды поддержки Горбачёвой.



Екатерина Горбачёва, мать российской спортсменки, в интервью РИА Новости подтвердила информацию о пропаже дочери.

«Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк, и больше ничего. Будут искать кинологи с собаками. Но уже прошло много времени», — заявила Екатерина.



Фото: MSK1.ru Фото: MSK1.ru Поделиться Поделиться





По информации телеграм-канала Baza, на тренировке 28 августа у девушки случился конфликт с тренером Софьей Федченко: спортсменка хотела уйти к другому специалисту. Из-за ссоры девушка не завершила тренировку, убежала со льда в раздевалку. Когда туда зашла Федченко, то увидела лишь коньки Горбачевой.

В 18:54 Алина вышла с арены. С собой у неё был телефон, планшет и рюкзак тёмно-синего цвета. Девушка пошла в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на набережной. На этом ее след оборвался.

Изначально рассматривалась версия, что фигуристка находится у кого-то из друзей.



На Покровской набережной полицейские обнаружили вещи, якобы принадлежащие Горбачёвой. Однако вскоре оказалось, что там были только носки. Планшет, смартфон и рюкзак с документами и деньгами так и не нашли.

Тем временем Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения российской фигуристки Алины Горбачёвой. На место, где нашли носки, для обследования акватории вызвана поисково-спасательная группа МЧС. К поискам подключились водолазы.



Также сообщалось о некоем подозрительном мужчине, которого часто видели у «Чкалов Арены». Якобы он преследовал юных фигуристок после тренировок.



Кто такая Алина Горбачева Имя Алины Горбачевой прогремело в феврале на первенстве России в Перми. Тогда еще 15-летняя спортсменка сенсационно выиграла золото, обойдя воспитанниц Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

Алина родилась в Краснодаре. Через несколько лет переехала в Тверскую область, за которую и выступала на официальных стартах. Ее победа на первенстве России стала едва ли не первым случаем в истории, когда у одиночниц чемпионкой страны стала фигуристка не из Москвы или Санкт-Петербурга.



При этом кататься она начала очень поздно — в семь лет. Единицы в таком случае достигают больших успехов. У Федченко Горбачева тренируется с девяти лет. Любопытно, что мать спортсменки не видела больших перспектив в ее занятиях фигурным катанием. Федченко «подкатывала» Горбачеву бесплатно, а сторонних специалистов оплачивала сама.



Алина быстро догнала сверстниц и уже к 11 годам стала побеждать на городских соревнованиях в Москве, а в 12 она попала на этапы Кубка России среди юниорок. И стала третьей в Казани — сразу после Софьи Акатьевой и Вероники Жилиной. Причем с приличной суммой баллов — за 190. Уже тогда она учила четверные сальхов и тулуп, а также пробовала тройной аксель. Сезон-2022/23 стал для нее первым на взрослом уровне, и она сразу показала отличные результаты. Спортсменка выступила на двух этапах российской серии «Гран-при», на одном из которых в Перми даже смогла попасть в число призеров. Это позволило пробиться в число участниц Кубка Первого канала — Алина заменила травмированную Ксению Синицыну. Там она покорила Татьяну Тарасову, которая впечатлилась программой Горбачевой под «Круэллу». За тот сезон Горбачева заработала 1,6 млн рублей призовых.



«Она очень трудолюбивая, покладистая, с первой тренировки поняли, что подходим друг другу. Алина была взрослой с самого начала, всегда знала, для чего приходит на лед, сразу сказала: "Я стану олимпийской чемпионкой"», — рассказывала ее тренер Софья Федченко.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

