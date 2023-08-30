Что за крест установлен на могиле Пригожина и при чем тут древние славяне

Многие обратили внимание на то, что на могиле бизнесмена Евгения Пригожина установлен не обычный православный крест, которые можно встретить на свежих захоронениях, а крест «с крышей». Он называется голбец и история у него древняя.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Традиция установки голбецов или голубцов на могилах корнями уходит в Древнюю Русь. По мнению архитектора Льва Владимировича Даля, этот тип надгробных сооружений появился, когда эмблемами христианства начали заменять языческие могилы и столбы. В древности голбецы были украшены резьбой, впоследствии к ним начали прикреплять иконы и крестики, чтобы придать им христианский образ. Со второй половины XIX века голбецы начинают делать из плоской доски или бруса, а еще через некоторое время голубцами стали называть уже крест под двускатной крышей, пишет исследовательница петербургских кладбищ Маргарита Николаева в своем телеграм-канале.



«На Руси слово «голубец» имело два значения: надмогильный памятник и пристройка-ларь в избе у печи, закрывающая вход в подполье. Оба этих значения семантически связаны с понятиями «яма» = «могила». А еще интересно то, что ларь-голубец в избе у печи считался местом обитания домового, духа-предка, связанного с потусторонним миром. Возможно, именно поэтому голубцы (уже как надгробные сооружения) не одобрялись официальной церковью и были распространены у старообрядцев и/или в глуши», — уточняет Маргарита.



Евгения Пригожина похоронили 29 августа на Пороховском кладбище, где захоронен его отец. На могиле главы ЧВК «Вагнер» запечатлели три заключительные строфы глубоко философского стихотворения Иосифа Бродского, подробнее о нем читайте здесь. Об обстановке на кладбище с утра рассказывала «Фонтанка».