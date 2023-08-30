«Не хочу учиться». Как подготовить ребенка к школе — 10 шагов

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1 сентября уже на носу. Если одни дети возвращаются в школу после перерыва с радостью, то другие — с грустью и тоской. Как помочь ребенку настроиться на учебу? Рассказываем вместе с коллегами из Woman.ru и MyDecor. 1. Переходите на новый режим дня постепенно Четкий распорядок дня формирует правильные привычки и даже помогает детям вовремя выполнять домашнее задание. В идеале ребенок должен засыпать не позже 22 часов, чтобы продолжительность его сна составляла не менее 9–10 часов.



Но если летом школьник не придерживался такого режима, не стоит сразу заставлять его ложиться спать ровно в десять. Пусть лучше с каждым днем старается отправляться в постель раньше на 25–30 минут.

2. Подготовьте рабочее место Уделите внимание организации пространства. Определите в квартире конкретные места, в которых ребенок будет держать свои школьные учебники, рюкзак и любые другие предметы, которые на следующий день могут пригодиться ему в школе. Это поможет выработать дисциплину и к тому же избавит от необходимости долго искать что-либо по утрам.



Обустраивая новый интерьер, важно зонировать пространство: в комнате должны быть рабочее место, спальная часть, места для хранения вещей, игрушек и предметов хобби. Часто рабочую зону делают у окна, чтобы была возможность работать при дневном свете. 3. Не откладывайте на последний момент решение бытовых и организационных вопросов Обсудите с ребенком все детали первых школьных дней. Во что он оденется? Кто пойдет с ним на линейку? Какие цветы вы купите учителям? Также заранее узнайте детали школьного расписания, заполните дневник, соберите пенал. Чем меньше будет неопределенности, тем спокойнее будет ребенку.

4. Постарайтесь увеличивать количество внешкольных занятий постепенно Вы и ваш ребенок уже решили, на какие дополнительные занятия ходить в течение года? Пусть они появляются в жизни школьника не сразу. Ежедневное посещение уроков — это высокая физическая, эмоциональная и умственная нагрузка. Если вдобавок придется сразу ходить на гимнастику и английский, у чада может появиться отвращение к учебе.

Приучайте школьника постепенно организовывать свой день. Пусть сначала привыкнет вовремя вставать по утрам и делать домашнее задание, а уже потом — успевать в кружки и секции. Какие дополнительные знания будут полезны ребенку в будущем, читайте здесь.

5. Оставьте в расписании дня время на дневной отдых и прогулки на свежем воздухе Какой бы сложной ни была учеба и сколько бы уроков ребенку ни задавали на дом, ему нужно двигаться. Прогулки и подвижные игры с друзьями на улице помогут снять эмоциональное напряжение, сохранить осанку и здоровье глаз. К тому же они благотворно скажутся на работоспособности.

6. Не сравнивайте с другими детьми «Чтобы избежать отрицательного отношения к учебе, не следует сравнивать ученика с более успешными одноклассниками. Гораздо полезнее обсудить, как можно ему помочь, чтобы улучшить результаты», — отмечает медицинский психолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Александра Герасимова.

7. Вместе поставьте цели на учебный год Четко поставленные цели всегда мотивируют людей работать эффективнее. И дети — не исключение.

Обсудите цели на год и обратите внимание ребенка на учебные предметы и занятия, в которых он успешен. Если он достигнет поставленных результатов, это поможет ему обрести веру в себя.

Но если школьник напряжен и расстроен из-за начала учебного года, не спешите его ругать. Лучше попытайтесь понять, что именно его беспокоит, и помогите ему найти в себе силы. 8. Следите за благоприятным психологическим климатом в семье Будьте внимательны к ребенку и интересуйтесь его отношениями со сверстниками. Не устраивайте скандалов при нем, не отзывайтесь дурно о его способностях и не критикуйте его. Необходимо, напротив, укреплять его уверенность в собственных силах и всячески поощрять его успехи. А дом и семья должны быть для него источником спокойствия, а не негатива. Старайтесь выстроить доверительное общение, организуйте регулярный совместный досуг.

9. Проверьте, правильно ли питается ребенок Следите за питанием ребенка. Главное: не кормите его насильно и не заставляйте есть то, что он не хочет, даже если это очень полезная еда.

Но предлагать ребенку правильные блюда все же стоит. Обратите внимание на продукты, содержащие витамины А, Е, РР, F и С: тыкву, красный перец, помидоры, морковь, черную смородину, шиповник, лимон, клюкву. Не забудьте про кальций: творог, сыр, кунжут. Много полезных микроэлементов содержится в орехах, семечках и бобовых. Помните о кисломолочных продуктах и растительных пробиотиках: луке, чесноке.



Вместо сладостей предложите ребенку сухофрукты. И постарайтесь сократить в его меню чипсы, газированные напитки, соусы, полуфабрикаты и фастфуд. 10. Прививайте ребенку полезные привычки

Формируя у ребенка привычку соблюдать элементарные гигиенические правила, вы сможете защитить его от инфекционных заболеваний. Важно напоминать ему о необходимости мыть руки перед едой, после прогулки и посещения туалета.



А еще попробуйте привить ребенку любовь к физическим упражнениям. Пусть зарядка станет естественной потребностью школьника. Научите его выполнять махи руками, круговые движения и наклоны туловища, ходьбу на месте, приседания. Покажите, как занимаются подростки и взрослые на спортплощадке или на стадионе, — пусть ребенок посмотрит, какие они здоровые и сильные.

