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    KGallery посвятит выставку Сергею Довлатову и художникам его круга

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    Выставка будет приурочена к «Дню Д» — уже традиционному петербургскому празднику, посвященному Сергею Довлатову. В галерее напоминают, что писатель и сам всю жизнь рисовал, какое-то время учился в СХШ и даже хотел стать скульптором или ювелиром.

    Фото: предоставлено организаторами
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    В «Заповеднике» есть эпизод, в котором герой встречает будущую жену Таню «на именинах хомяка живописца Лобанова», организаторы выставки приводят цитату: «В мансарду с косым потолком набилось человек двенадцать. Все ждали Целкова, который не пришел. Сидели на полу, хотя стульев было достаточно. К ночи застольная беседа переросла в дискуссию с оттенком мордобоя. Бритоголовый человек в тельняшке, надсаживаясь, орал: «Еще раз повторяю, цвет — явление идеологическое!». Описана мастерская ленинградского и петербургского художника Евгения Михнова-Войтенко, который создал собственное направление в абстрактном экспрессионизме. Его работы есть на постоянной экспозиции Русского музея. Художник жил в доме № 18 по Рубинштейна, на четвертом этаже, над скупкой золота, занимался дизайном интерьеров госучреждений.

    Сергей Довлатов не только рисовал, но и много общался с художниками: в журнале «Костер» вместе с ним работали Светозар Остров, Георгий Ковенчук, Михаил Беломлинский, писатель был хорошо знаком и с Михаилом Шемякиным. Вместе с Довлатовым служили на нефтеналивной барже художники-нонконформисты Александр Коломенков и Эдуард Берсудский.

    В рамках «Дня Д» KGallery представит работы нонконформистов из своей коллекции, а зрители смогут взглянуть на художественно-литературный процесс бронзового века — эпоху Иосифа Бродского, Михаила Барышникова, Олега Целкова, Ильи Авербаха, Сергея Юрского и, конечно, Довлатова как на единое целое.

    Выставка «Художники круга Довлатова» пройдет в KGallery со 2 по 10 сентября 2023 года. 18+

    Анастасия Семенович

    Фото: предоставлено организаторами

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