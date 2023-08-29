KGallery посвятит выставку Сергею Довлатову и художникам его круга

Выставка будет приурочена к « Дню Д » — уже традиционному петербургскому празднику, посвященному Сергею Довлатову. В галерее напоминают, что писатель и сам всю жизнь рисовал, какое-то время учился в СХШ и даже хотел стать скульптором или ювелиром.

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В «Заповеднике» есть эпизод, в котором герой встречает будущую жену Таню «на именинах хомяка живописца Лобанова», организаторы выставки приводят цитату: «В мансарду с косым потолком набилось человек двенадцать. Все ждали Целкова, который не пришел. Сидели на полу, хотя стульев было достаточно. К ночи застольная беседа переросла в дискуссию с оттенком мордобоя. Бритоголовый человек в тельняшке, надсаживаясь, орал: «Еще раз повторяю, цвет — явление идеологическое!». Описана мастерская ленинградского и петербургского художника Евгения Михнова-Войтенко, который создал собственное направление в абстрактном экспрессионизме. Его работы есть на постоянной экспозиции Русского музея. Художник жил в доме № 18 по Рубинштейна, на четвертом этаже, над скупкой золота, занимался дизайном интерьеров госучреждений.



Сергей Довлатов не только рисовал, но и много общался с художниками: в журнале «Костер» вместе с ним работали Светозар Остров, Георгий Ковенчук, Михаил Беломлинский, писатель был хорошо знаком и с Михаилом Шемякиным. Вместе с Довлатовым служили на нефтеналивной барже художники-нонконформисты Александр Коломенков и Эдуард Берсудский.



В рамках « Дня Д » KGallery представит работы нонконформистов из своей коллекции, а зрители смогут взглянуть на художественно-литературный процесс бронзового века — эпоху Иосифа Бродского, Михаила Барышникова, Олега Целкова, Ильи Авербаха, Сергея Юрского и, конечно, Довлатова как на единое целое.



Выставка «Художники круга Довлатова» пройдет в KGallery со 2 по 10 сентября 2023 года. 18+ Анастасия Семенович