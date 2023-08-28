В Большой Оранжерее Нижнего парка Петергофа покажут «Итальянский альбом» Карла Брюллова из частного собрания

Выставка графики Карла Брюллова пройдет в отреставрированной Большой оранжерее петергофского Нижнего парка. Во время итальянского путешествия художник увлекся акварелью, и на выставке вы увидите портреты в этой технике, натурщиков в национальных костюмах, соответствующих разным регионам Италии. Брюллов писал, что в поездке не устает любоваться не только искусством Рима, но и людьми; следствием этой симпатии к итальянской повседневности и стал «Итальянский альбом». Брюллов был не единственным художником, работавшим в Италии с акварелью и жанром, например его младший современник Александр Иванов тоже оставил много итальянских акварелей и жанровых сценок, но в несколько другой интонации. В отличие от Иванова, вокруг Брюллова сложился круг почитателей, он был блестящим всеобщим любимцем. Тем интереснее, что акварели из «Итальянского альбома» открыли и начали атрибутировать только в 1990-е годы.

