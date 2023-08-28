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    В Большой Оранжерее Нижнего парка Петергофа покажут «Итальянский альбом» Карла Брюллова из частного собрания

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    «Итальянский альбом» — это тридцать три листа с жанровыми сценами из жизни «простых характеров». Художник создал их во время путешествия в Италию в 1825–1835 годах, которое состоялось благодаря меценатам из общества поддержки художников.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Выставка графики Карла Брюллова пройдет в отреставрированной Большой оранжерее петергофского Нижнего парка. Во время итальянского путешествия художник увлекся акварелью, и на выставке вы увидите портреты в этой технике, натурщиков в национальных костюмах, соответствующих разным регионам Италии. Брюллов писал, что в поездке не устает любоваться не только искусством Рима, но и людьми; следствием этой симпатии к итальянской повседневности и стал «Итальянский альбом». Брюллов был не единственным художником, работавшим в Италии с акварелью и жанром, например его младший современник Александр Иванов тоже оставил много итальянских акварелей и жанровых сценок, но в несколько другой интонации. В отличие от Иванова, вокруг Брюллова сложился круг почитателей, он был блестящим всеобщим любимцем. Тем интереснее, что акварели из «Итальянского альбома» открыли и начали атрибутировать только в 1990-е годы.

    Часть листов из альбома сам художник в 1932 году подарил графине Стефании Витгенштейн, с семьей которого у него были связаны теплые воспоминания. Затем эта коллекция пополнялась и принадлежала потомкам графини. В 2012-м и 2013 годах листы из «Итальянского альбома» экспонировались на выставках в Михайловском замке и в ГМИИ имени Пушкина. В музее-заповеднике также напоминают, что судьба Карла Брюллова была связана и с Петергофом: художник часто приезжал на императорскую дачу писать портреты императрицы и дочерей Николая I.

    Выставка «Карл Брюллов. Итальянский альбом» пройдет в Большой оранжерее Нижнего парка музея-заповедника «Петергоф» с 30 августа по 29 октября 2023 года. 6+

    Фото: предоставлено организаторами

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