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    Логистический подрядчик требует у H&M 245 млн рублей убытка

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    Логистический подрядчик «Логистикаспецтранс», сотрудничавший с компанией H&M, требует от шведской сети по торговле одеждой возмещения 245 миллионов рублей убытков, 28 августа сообщают «Ведомости». Поводом к иску к H&M, с которым компания обратилась в Арбитражный суд Москвы, стало несоблюдение заверения по устойчивому развитию бизнеса.

    Как отмечают представители истца, полагаясь на обещания H&M и выставленные условия тендера, «Логистикаспецтранс» приобрел в лизинг 50 автомобилей и организовал автобазу. После того, как в 2022 году продажи H&M в России были остановлены, объемы перевозок резко сократились, тем не менее расходы «Логистикаспецтранс» на транспорт никто не отменял.

    Как объяснил представитель истца, они заложены в сумму иска, вторая его составляющая — убытки в виде упущенной выгоды. Вариант, при котором H&M предложит мировое соглашение «с выплатой справедливой компенсации» компания тоже рассматривает.

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