Логистический подрядчик требует у H&M 245 млн рублей убытка

Логистический подрядчик «Логистикаспецтранс», сотрудничавший с компанией H&M, требует от шведской сети по торговле одеждой возмещения 245 миллионов рублей убытков, 28 августа сообщают «Ведомости». Поводом к иску к H&M, с которым компания обратилась в Арбитражный суд Москвы, стало несоблюдение заверения по устойчивому развитию бизнеса.



Как отмечают представители истца, полагаясь на обещания H&M и выставленные условия тендера, «Логистикаспецтранс» приобрел в лизинг 50 автомобилей и организовал автобазу. После того, как в 2022 году продажи H&M в России были остановлены, объемы перевозок резко сократились, тем не менее расходы «Логистикаспецтранс» на транспорт никто не отменял.