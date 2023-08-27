10-летний самокатчик угодил под колеса Mercedes-Benz на Ленинском проспекте

Белый Mercedes-Benz сбил четвероклассника на переходе через Ленинский проспект в районе
Дорожный инцидент произошел днем накануне.
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Белый Mercedes-Benz сбил четвероклассника на переходе через Ленинский проспект в районе
Дорожный инцидент произошел днем накануне.
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