10-летний самокатчик угодил под колеса Mercedes-Benz на Ленинском проспекте

Белый Mercedes-Benz сбил четвероклассника на переходе через Ленинский проспект в районе дома 55, к. 1 . Об этом «Фонтанке» стало известно 27 августа.



Дорожный инцидент произошел днем накануне. 10-летний мальчик переезжал проспект на самокате без сопровождения взрослых. В этот момент на него наехал автомобиль под управлением 30-летнего петербуржца. В итоге ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом голени. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в детскую горбольницу №1 . Полиция проводит проверку.