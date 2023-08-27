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    10-летний самокатчик угодил под колеса Mercedes-Benz на Ленинском проспекте

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    Белый Mercedes-Benz сбил четвероклассника на переходе через Ленинский проспект в районе дома 55, к. 1. Об этом «Фонтанке» стало известно 27 августа.

    Дорожный инцидент произошел днем накануне. 10-летний мальчик переезжал проспект на самокате без сопровождения взрослых. В этот момент на него наехал автомобиль под управлением 30-летнего петербуржца. В итоге ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом голени. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в детскую горбольницу №1. Полиция проводит проверку.

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