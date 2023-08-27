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    Обнародована записка Жириновского с призывом из 2018 года

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    Записку основателя ЛДПР Владимира Жириновского опубликовал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в воскресенье, 27 августа. Послание датируется 2018 годом — в нем говорится об отказе от доллара.

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    По словам парламентария от либерал-демократов, Жириновский оставил такую записку летом 2018 года на фоне роста курса доллара до 66 рублей.

    Вот что написал Жириновский:

    «Что делать? 1. Отказ от доллара. 2. Распустить все международные организации. Пусть будет снова Лига наций в Европе, ОАГ в Америке, ОАЕ в Африке и др. Всех перевести на национальные валюты и языки».

    Этот совет Чернышов назвал «актуальным и логичным» из-за последних событий.

    В середине августа Центробанк объявил о внеочередном совещании по ставке. После анонса заседания рубль укрепился до 99 рублей за доллар и до 108 рублей за евро.

    Фото: ЧЕРНЫШОВ / Москва / ЛДПР

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