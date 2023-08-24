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    Пассажир Volkswagen разгонял тучи пистолетом на Лиговском проспекте

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    5 комментариев

    Пара из Петербурга заметила автомобиль с необычным пассажиром на Лиговском проспекте 24 августа. Volkswagen на волгоградских номерах в спокойном темпе двигался по дороге, а из окна вальяжно высунулась рука в белой рубашке с черным предметом, похожим на пистолет.

    «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»

    Дуло было устремлено вверх, прямо в петербургские тучи. Несмотря на то, что выстрела так и не прозвучало, покой горожан был нарушен.

    Таким же образом зимой развлекался пассажир KIA на Васильевском острове. Бдительные граждане заявили о вооруженном человеке. Полиция проверила транспорт и пистолет, который оказался зажигалкой.

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    Комментарии 5

    Гость24 Авг 2023 в 18:36
    так это негра рука
    +0−0
    Гость24 Авг 2023 в 18:33
    Ставка думаю сыграет.
    +0−0
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