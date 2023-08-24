Пассажир Volkswagen разгонял тучи пистолетом на Лиговском проспекте

Пара из Петербурга заметила автомобиль с необычным пассажиром на Лиговском проспекте 24 августа. Volkswagen на волгоградских номерах в спокойном темпе двигался по дороге, а из окна вальяжно высунулась рука в белой рубашке с черным предметом, похожим на пистолет.

Дуло было устремлено вверх, прямо в петербургские тучи. Несмотря на то, что выстрела так и не прозвучало, покой горожан был нарушен.



Таким же образом зимой развлекался пассажир KIA на Васильевском острове. Бдительные граждане заявили о вооруженном человеке. Полиция проверила транспорт и пистолет, который оказался зажигалкой.

