Новый сериал «Асока» из «Звездных войн»: неоконченная пьеса для механического дроида

В мире «Звездных войн» приключилось пополнение. На канале Disney+ вышли два из восьми эпизодов сериала «Асока». Какими получились приключения джедайки с именем, созвучным названию травы, рассказывает обозреватель «Фонтанки».



Фото: кадр из трейлера / Star Wars / YouTube Поделиться Поделиться





В далекой-предалекой Галактике всё вроде бы неплохо. Повстанцы разрушили тоталитарную Империю, Джедай Люк Скайуокер победил Императора и спас душу своего отца, Дарта Вейдера. Гражданская война окончена, потихоньку строится Новая Республика и светлое будущее для всех людей, тви’леков, джав, забраков и прочих интересных существ.



Но как-то так получается, что злодейское место пусто не бывает. И вот уже какая-то парочка в плащах и со световыми мечами — не джедаи, не ситхи, а мутные субъекты, один с бородой, другая с чёлочкой (Рэй Стивенсон и Иванна Сахно) устраивают побег из тюрьмы для некоей Морган Элсбет (Диана Ли Иносанто) — имперки, из «бывших». Оказавшись на воле, та, в свою очередь, собирается натравить на Галактику своего старого начальника — гранд-адмирала Трауна (Ларс Миккельсен), хитроумного манипулятора и стратега, такого местного Наполеона. Правда, Траун потерялся где-то в гиперпространстве. Помешать реваншистам собирается бывшая джедайка — Асока Тано (Розарио Доусон). Между прочим, некогда падаванша самого Анакина Скайуокера, он же Дарт Вейдер.



Даже сквозь это краткое описание завязки, подозреваю, проберутся не все. И ведь это только по верхам прошлись... Чтоб смотреть «Асоку» с полным комфортом, совершенно необходимо понимать ещё, кто такие ведьмы Датомира и что с ними случилось, кто такой Эзра Бриджер и куда он пропал... Это вам не смотреть «Мандалорца», где что ни серия — то простенький вестерн или вообще что-то в духе «Сказки за сказкой» и «Зены — королевы воинов». И не мрачный «Андор», где шпионские страсти были закручены сами на себя и, в общем, доступны пониманию вне контекста. «Асока» настойчиво требует знания «лора» — то есть знания о вселенной, как в слове «фольклор». Так это называют ЗВ-гики, которые в этой среде уверенно прокладывают трассы. Остальных сия пучина поглотит в один момент.



С другой стороны, можно расслабиться и просто наблюдать за красотами, не пытаясь осознать глубину происходящего. Дисней наконец-то увел нас с Татуина и других до боли похожих на него песчаных планет, балуя теперь какими-то загадочными джедайскими руинами, индустриальными ландшафтами планеты Кореллия и степями Лотала, в которых водятся премиленькие инопланетные котики. В каждой серии, похоже, исправно гарантирован как минимум один хорошо поставленный бой на световых мечах, а то и парочка. Чтоб слишком быстро не перерезать весь кастинг, дерутся в основном с роботами-дроидами; ну а если даже и пырнут кого из героев, он, не в пример предыдущим частям, отлежится в стационаре и быстро придёт в себя.

Автор: трейлер / Star Wars / YouTube

Кстати, о кастинге: он тут вполне звёздный. Асоку играет Розарио Доусон («Город грехов», «Зомбиленд»), которой эта роль уже не впервой, после «Мандалорца» и «Бобы Фетта». К ней претензий нет, вот только отростки у неё на голове, которыми почему-то очень гордится съемочный коллектив, — ну чисто пластиковые пакеты.



С ней бок о бок женский коллектив: бывшая ученица Сабин Врен с крашеными волосами и нахальным нравом (австралийка Наташа Лю Бордиццо) и зеленая пилотесса Гера Синдулла (Мэри Элизабет Уинстед, Рамона Флауэрс из «Скотта Пилигрима»). Отношения между ними, прямо скажем, сложные и натянутые, причём не вполне понятно почему. Видимо, в других произведениях они как-то сильно поскандалили. То и дело все замирают и заторможенно, вяло глядят друг на друга или в пространство, перекидываясь какими-то ерундовыми фразами. Это уже почти какая-то чеховщина, с этим напряжением невысказанного конфликта. Вот как если бы Никита Михалков снял не только «Неоконченную пьесу для механического пианино», а ещё приквел, сиквел и пару сериалов, где нам дали бы прошлое героев Александра Калягина и Елены Соловей, а то и заставили бы их стреляться, скажем, на дуэли.



Полно и других камео: асокиного робота озвучивает знаменитый «Доктор Кто» Дэвид Теннант, а губернатора планеты Лотал играет Клэнси Браун («Побег из Шоушенка», «Горец»). А весь первый эпизод посвящен памяти актера Рэя Стивенсона (Тит Пуллон в «Риме»), для которого этот проект стал последним в жизни. Роль Трауна исполняет Ларс Миккельсен, сыгравший российского президента в «Карточном домике». В первых двух сериях он не успел появиться, но дальше, безусловно, раскроется во всей своей коварной красе.

Это, кстати, не просто злодей, а как бы знак новой эпохи в мире «Звездных войн». Того космо-фэнтези, которое в 1977 году явил миру Лукас, начитавшись трудов по мифологии Джозефа Кэмпбелла и выдав яркую, контрастную киносказку, больше нет. Сейчас в моде полутона и психологизм. Император Палпатин был чистой воды негодяем, Вейдер — трагическим злодеем, но все равно героем эпоса. Адмирал Траун не таков. Он умён, расчетлив, обаятелен и интеллигентен: вроде Мюллера в исполнении Броневого.

На противной стороне, оказывается, — тоже не ангелы и не герои. Главные герои, как мы уже упомянули, в расстроенных чувствах и в явной депрессии. И уже который сериал подряд нам создатели «Звездных войн» намекают, что Новая Республика оказалась не раем, а какой-то душной бюрократической реальностью, в которой одни устраивают передел капитала, а другие ищут халтурку. В общем, как если бы джедаи попали в наши девяностые и крутились, как могли, на вещевых рынках среди братков и ваучеров. «В чём Сила, падаван?»



Это может и расстроить, потому что привычные «Звездные войны» — всё ж про какой-то фейерверк приключений посреди пышных красот космоса, не зря же жанр называется «космоопера». А безвременье — что мы, сами его не нюхали? Целый кусок первой серии посвящён махинациям какого-то мелкого афериста на верфи космических кораблей. Ну, повязали его, конечно. Приятно, но мы ж не «Шестьсот секунд» собрались смотреть.



Матвей Пирогов, специально для «Фонтанки.ру»