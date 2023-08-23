Что известно о компании, которой принадлежит упавший в Тверской области самолет

Упавший в Тверской области самолет Embraer
По данным СПАРК, компания зарегистрирована в Москве и существует с 2006 года. Она предоставляет самолеты и авиационное оборудование в аренду и лизинг. Выручка фирмы в 2022 году составила 17 миллионов рублей, чистая прибыль — 5 миллионов.
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Губарева владеет «
По данным «Фонтанки», бизнесмен Евгений Пригожин был на борту потерпевшего крушение самолета. Помимо Пригожина, в бизнесджете находились также командиры ЧВК «Вагнер».
Вечером 23 августа в Тверской области разбился бизнесджет, который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Взрыв и падение попали на видео, которое сняли местные жители. На месте крушения были обнаружены тела восьми человек. Трупы сильно обгорели, и для установления личности будет использована ДНК-экспертиза. На данный момент, по данным «Фонтанки», люди из окружения Пригожина не могут до него дозвониться. По предварительным данным, на борту находились