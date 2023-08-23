Что известно о компании, которой принадлежит упавший в Тверской области самолет

Упавший в Тверской области самолет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795 , в списке пассажиров которого был Евгений Пригожин, принадлежал компании « МНТ- Аэро », специализирующейся на бизнес-перевозках. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе Росавиации.



По данным СПАРК, компания зарегистрирована в Москве и существует с 2006 года. Она предоставляет самолеты и авиационное оборудование в аренду и лизинг. Выручка фирмы в 2022 году составила 17 миллионов рублей, чистая прибыль — 5 миллионов.

