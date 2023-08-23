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    Крушение самолета Пригожина

    Что известно о компании, которой принадлежит упавший в Тверской области самолет

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    Упавший в Тверской области самолет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795, в списке пассажиров которого был Евгений Пригожин, принадлежал компании «МНТ- Аэро», специализирующейся на бизнес-перевозках. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе Росавиации.

    По данным СПАРК, компания зарегистрирована в Москве и существует с 2006 года. Она предоставляет самолеты и авиационное оборудование в аренду и лизинг. Выручка фирмы в 2022 году составила 17 миллионов рублей, чистая прибыль — 5 миллионов.

    «МНТ- Аэро» принадлежит предпринимательнице Ольге Губаревой. Она также возглавляет зарегистрированную на Арбате фирму «Сталь Эст» с выручкой 61 миллион рублей. Судя по ОКВЭД, она занимается оптовой торговлей станками.

    Губарева владеет «МНТ- Аэро» с сентября 2022 года. До этого с 2009 года компания принадлежала совладельцам ООО «Юниджет» Кириллу Щербакову и Артему Степанову. Организации имеют схожий юридический адрес.

    По данным «Фонтанки», бизнесмен Евгений Пригожин был на борту потерпевшего крушение самолета. Помимо Пригожина, в бизнесджете находились также командиры ЧВК «Вагнер».

    Вечером 23 августа в Тверской области разбился бизнесджет, который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Взрыв и падение попали на видео, которое сняли местные жители. На месте крушения были обнаружены тела восьми человек. Трупы сильно обгорели, и для установления личности будет использована ДНК-экспертиза. На данный момент, по данным «Фонтанки», люди из окружения Пригожина не могут до него дозвониться. По предварительным данным, на борту находились 10 человек. Еще один борт, который связывают с бизнесменом, по данным онлайн-сервиса Flightradat, сел в аэропорту Остафьево. Официальной информации о судьбе Пригожина пока нет.

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