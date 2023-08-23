В российских школах впервые пройдут единые учения по отработке действий при ЧС

В российских школах, колледжах и техникумах на следующей неделе впервые пройдут единые учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба Минпросвещения.



Учения назначены на 29–30 августа, организованы они МВД, Росгвардией, МЧС, Минпросвещения и региональными властями. Речь идет об «отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе». Будут проверены системы оповещения, «отработано взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями», которые будут оценивать действия участников учений и давать рекомендации.