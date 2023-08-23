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    В российских школах впервые пройдут единые учения по отработке действий при ЧС

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    В российских школах, колледжах и техникумах на следующей неделе впервые пройдут единые учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба Минпросвещения.

    Учения назначены на 29–30 августа, организованы они МВД, Росгвардией, МЧС, Минпросвещения и региональными властями. Речь идет об «отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе». Будут проверены системы оповещения, «отработано взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями», которые будут оценивать действия участников учений и давать рекомендации.

    В ведомстве считают, что учения «будут способствовать психологической готовности педагогических коллективов к применению различных алгоритмов действий». Этот опыт проанализируют на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

    Ранее стало известно, что на занятиях по начальной военной подготовке школьников будут учить основам управления и применения беспилотников.

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    Комментарии 12

    Гость23 Авг 2023 в 17:44
    Дожили!
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