В «Артмузе» покажут «космические пространства и многомерные ловушки» уральского художника Эда Медера

Эдуард Медер — художник из Магнитогорска, автор более шестидесяти научных и учебно-методических публикаций, посвящённых архитектурно-художественному проектированию, синтезу традиционных искусств и современных технологий и другим темам.
Для живописи Эда Медера характерно слияние традиционных жанров, таких как натюрморт, пейзаж, с техногенным элементом: металлическими отблесками, геометрически выверенными тенями. Специалисты находят в его работах сосредоточенность и даже отстранённость, при этом он точно выбирает средства художественной выразительности. Художник уделяет особое внимание свету — любит полусумеречное закатное солнце, причудливые тени. Свет для Медера одинаково важен как в «реалистических» вещах — вполне традиционных пейзажах и натюрмортах, так и в полуфантастических, абстрактных, отсылающих к темам то ли космоса, то ли будущих технологий. Это равноправие реалистического и фантазийного у Медера поможет зрителю взглянуть на искусство более комплексно, не разделяя на стили и жанры.
Эдуард Медер родился в 1963 году в Магнитогорске, в 1988 окончил Свердловское художественное училище имени
Выставка Эда Медера «Технологический миф» пройдёт в кластере «Артмуза» на Васильевском острове с 24 августа по 2 октября 2023 года.
Вход свободный. 0+
Анастасия Семенович