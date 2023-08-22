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    Офисное здание в 27 этажей превратилось в гигантский факел в Китае

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    Автор: 香港01 / YouTube

    Многоэтажное офисное здание загорелось днем 22 августа в китайском городе Тяньцзинь. Огонь поднялся по внешней стороне дома до самой крыши.

    Как сообщает китайское издание Workercn, сигнал о возгорании поступил в пожарные службы в 14:24 по местному времени. Загорелась внешняя стена офисного здания Xintiandi Building, имеющего 27 надземных и два подземных этажа. На место направили 62 пожарные машины и 284 человека личного состава.

    Автор: ScytaleNews / YouTube

    К 15:50 по местному времени пожарные потушили огонь на крыше здания и в основном справились с открытым горением на внешнем изоляционном слое здания. Тушение продолжалось. Было перекрыто дорожное движение по близлежащим улицам и организованы поисково-спасательные отряды для входа в здание и эвакуации персонала.

    К настоящему времени пожар потушен. По предварительным данным, в нем никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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