Крупная птицефабрика в Ленобласти сообщила о возможных перебоях с поставками из-за нехватки кадров

Птицефабрика «Синявинская» предупредила розничные сети о возможных перебоях с поставками. Как следует из письма компании в адрес контрагентов (есть в распоряжении «Фонтанки»), причиной изменения графика отгрузок и отмены части согласованных заказов стала нехватка кадров.



Из-за массового оттока персонала, в основном мигрантов, на птицефабрике «Синявинская» не удается сформировать полноценные смены. Дефицит составляет 25–30 % работников. Предприятие просит сети признать ситуацию форс-мажором и не выставлять штрафы за переносы поставок или недопоставки с 1 августа.