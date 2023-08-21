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    Крупная птицефабрика в Ленобласти сообщила о возможных перебоях с поставками из-за нехватки кадров

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    Птицефабрика «Синявинская» предупредила розничные сети о возможных перебоях с поставками. Как следует из письма компании в адрес контрагентов (есть в распоряжении «Фонтанки»), причиной изменения графика отгрузок и отмены части согласованных заказов стала нехватка кадров.

    Из-за массового оттока персонала, в основном мигрантов, на птицефабрике «Синявинская» не удается сформировать полноценные смены. Дефицит составляет 25–30 % работников. Предприятие просит сети признать ситуацию форс-мажором и не выставлять штрафы за переносы поставок или недопоставки с 1 августа.

    Ранее крупные поставщики мяса птицы «Черкизово» и птицефабрика «Северная» уведомили своих контрагентов о приостановке отгрузок. Компании объяснили это проблемами с обслуживанием иностранного оборудования и нехваткой кадров.

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