Куратор международных кинофестивалей найден мертвым в Московской области

Тело крупного специалиста по кинематографу, куратора международных фестивалей, среди которых петербургский «Послание к человеку», обнаружено в Московской области. О страшной находке сообщили поисковики из отряда «Лиза Алерт» 18 августа.



О пропаже Алексея Медведева родственники рассказали 5 августа. В соцсетях его жена Наталия Пылаева, также занимающаяся организацией кинофестивалей, написала, что тот перестал выходить на связь 21 июля. Она подключила к поискам волонтеров и полицию, уточнив, что пропавший, уходя из дома в Мытищах, не брал из дома мобильный телефон.

