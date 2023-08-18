Куратор международных кинофестивалей найден мертвым в Московской области

Тело крупного специалиста по кинематографу, куратора международных фестивалей, среди которых петербургский «Послание к человеку», обнаружено в Московской области. О страшной находке сообщили поисковики из отряда «Лиза Алерт» 18 августа.
О пропаже Алексея Медведева родственники рассказали 5 августа. В соцсетях его жена Наталия Пылаева, также занимающаяся организацией кинофестивалей, написала, что тот перестал выходить на связь 21 июля. Она подключила к поискам волонтеров и полицию, уточнив, что пропавший, уходя из дома в Мытищах, не брал из дома мобильный телефон.
По информации «Коммерсанта», опознание тела пока не проводилось, неизвестны и причины гибели.
Организацией кинофестивалей Алексей Медведев занимался с 2000-х годов. Работал с ММКФ, фестивалем «Зеркало» имени Андрея Тарковского, «Послание к человеку», курировал программу российского кино в секции Les cinemas du Monde на Каннском кинофестивале.