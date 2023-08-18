Репортаж о «профессиональных соседях» закончился для бригады ВГТРК уголовным делом

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело после нападения на журналистов телеканала «Россия 24».



Как сообщает пресс-служба ведомства 18 августа, бригада программы «Вести. Дежурная часть» приехала на Касимовскую улицу для съемок репортажа о «профессиональных соседях». Они поднялись в квартиру, где на журналистов напали двое мужчин.



Нападавших задержали. Дело возбуждено по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».



Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения.

