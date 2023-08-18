Путешествие через ночной дворец и тунисская Афина в звездах: что показывают на «Ночи света» в Гатчине

Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

Еще два вечера подряд — 18 и 19 августа — в небо над Гатчиной, из тьмы Гатчинского парка, будут подниматься столпы синего света. После заката дорожки парка будут оживать, наполнятся посетителями и, вместе с каменными мостиками, станут оживленными артериями, соединяющими основные «достопримечательности», разбросанные по всему парку.



Сердцем фестиваля в этом году стал Гатчинский дворец и его Собственный сад: аллеи стали коридорами в сказочные миры, к созданию которых приложил усилия искусственный интеллект. Создатели проекта (видеоарт — Мария Кобякова) обучили нейросеть на архивных фотографиях Гатчины, и та показала в видеоинсталляциях, как будет выглядеть Гатчинский дворец в будущем, чем он живет сейчас и каким он был в прошлом. Сразу можно сказать: интерпретация — не буквальная, вы не увидите черно-белых кадров и гравюр, это, скорее сон, настроение, мечта.

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Это была идея музея — открыть Собственный сад первый раз для широкой публики, — рассказывает куратор проекта Лиза Савина. — Здесь же обычно бывают либо экскурсии, либо он стоит закрытый. И мы подумали, что было бы очень здорово, если бы мы в этом саду поговорили про музей, про его обитателей — бывших и нынешних. Здесь есть большая звуковая инсталляция, в которой связаны две части. Первая — это опера «Волшебная флейта», фанатом которой был Павел I: он Моцарта обожал, был даже на премьере «Похищения из Сераля» в Вене, и композитор Игорь Поцукайло собрал звуковую инсталляцию из разных частей оперы. И вторая часть — мы взяли интервью у хранителей, экскурсоводов и других сотрудников музея, спросив их, как они видят будущее. Часть этих текстов вы услышите здесь, и плюс как подкаст мы их выложили на сайт».



Пройдя по «говорящим» аллеям (интересно, что посетителям для их подсчета выдают электрические свечки на входе, что придает торжественности обстановке), гость попадает в каре дворца. Там его встречает грандиозный видеомэппинг на 360 градусов — с различными визуальными спецэффектами, в том числе ранее не использовавшимися на фестивалях света в Петербурге.



Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Мы каждый раз пытаемся найти новые неожиданные локации, и в этом году, я думаю, нам действительно удалось людей удивить, потому что мы включили в территорию фестиваля Собственный сад, а главное — двор Арсенального каре, — рассказывает директор ГМЗ «Гатчина» Василий Панкратов. — Это было непросто, потому что нам пришлось часть маршрута провести по ночному дворцу, но зато это придает дополнительную интригу тому путешествию, которое люди будут совершать в эту «Ночь света».

По мнению директора музея, в этом году проект, изначально создаваемый как фестиваль света, вышел на уровень настоящего фестиваля современного искусства, в котором по-разному используется свет. С ним солидарны коллеги.



«Мы действительно собрали программу из сильных участников, которые ездят по фестивалям по России и по всему миру, представляют свои работы в медиаискусстве, — рассказывает директор фестиваля Ольга Аршанская. — Да, мы начинали фестиваль как фестиваль света, но сейчас, в 2023 году, можно сказать, что это фестиваль светового медиаискусства. Очень многие художники работают в сфере новых технологий. И в нашей программе есть и выставка работ NFT, и очень много работ, которые созданы с помощью нейросетей, искусственного интеллекта. То есть мы действительно используем все эти художественные инструменты. Наши художники перерабатывают их и при этом одновременно исследуют пространство музея и исторический контекст. И они создают свои работы специально для фестиваля: мы практически не привозим готовые работы».



Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фестиваль, несмотря на политическую обстановку, — с международным участием. Так, свою аудиовизуальную инсталляцию Message вокруг скульптуры Афины представила лаборатория из Туниса. Еще один проект создала турецкая команда — он основан на местной легенде о влюбленных, превращенных в звезды.



Гуляя по дорожкам парка, зритель то смотрит небольшую выставку современного медиаискусства, то попадает в футуристическое пространство с вращающимися зеркалами над гладью озера, то любуется уютом теплого лампового света «гнезда», свитого среди ветвей парка, а то открывает для себя огромный цветущий лотос, к которому можно прикоснуться.

