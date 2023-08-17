Житель Сестрорецка с подмоченной репутацией попался на продаже детской порнографии, найденной в Интернете

Три месяца сотрудники уголовного розыска искали в Сестрорецке мужчину, подозреваемого в продаже детской порнографии. Он запомнился землякам не только этим.



19-летнего местного жителя задержали накануне около 10 утра на Приморском шоссе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 августа.



По версии следствия, в мае этого года для заработка парень искал в Интернете фотографии и видео с обнаженными детьми. А потом якобы продавал их через мессенджер другим людям.



Было возбуждено дело по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

