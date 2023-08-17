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    Житель Сестрорецка с подмоченной репутацией попался на продаже детской порнографии, найденной в Интернете

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    Три месяца сотрудники уголовного розыска искали в Сестрорецке мужчину, подозреваемого в продаже детской порнографии. Он запомнился землякам не только этим.

    19-летнего местного жителя задержали накануне около 10 утра на Приморском шоссе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 августа.

    По версии следствия, в мае этого года для заработка парень искал в Интернете фотографии и видео с обнаженными детьми. А потом якобы продавал их через мессенджер другим людям.

    Было возбуждено дело по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

    В Сети также можно найти много жалоб на задержанного, который якобы обещал посодействовать в приобретении редких товаров, но, взяв деньги, пропадал.

    После допроса мужчину отпустили под обязательство о явке.

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    Детская порнографияЗадержаниеУголовное дело
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