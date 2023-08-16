ЦБ отменил ограничение к полной стоимости по потребительским кредитам

Центробанк принял решение не ограничивать полную стоимость займа по потребительским кредитам и отдельным видам займов до конца 2023 года. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба банка России.



Как уточнили в ЦБ, выдачу банками кредитов по высоким ставкам будут сдерживать решения по макропруденциальным лимитам и надбавкам.

В сообщении регулятора подчеркивается, что решение позволит игрокам рынка не только более гибко подстраивать процентные ставки по займам, но и делать то же самое по депозитам. В свою очередь, мера повысит привлекательность последних и темпы роста кредитования.