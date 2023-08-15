Министр обороны КНДР счел ядерную войну неизбежной

Ядерная война на Корейском полуострове неизбежна. Об этом во вторник, 15 августа, заявил министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам в обращении к участникам Московской конференции по безопасности, передает РИА Новости.

По его словам, на Корейском полуострове ядерная война «стала не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда ее начнет. Также представитель КНДР уточнил, что США и «марионетки в Республике Корея» превращают Корейский полуостров в новый очаг ядерной войны.

В конце июля министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил визит в Серную Корею и возложил цветы к монументу Освобождения в Пхеньяне.