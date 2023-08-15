Полиция за пять дней возбудила 300 уголовных дел, связанных с нелегальной миграцией

За пять дней полиция выявила более 5700 нарушений миграционного законодательства, сообщает 15 августа пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Также было возбуждено 300 уголовных дел, связанных с нелегалами, 500 человек были размещены в специализированных лагерях — там они ожидают выдворения из России.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Добиться таких результатов в рамках операции «Мигрант» позволила новая тактика, рассказали в ведомстве. Если до этого рейды проводились по универсальному принципу, когда в каждой локации формировался отряд из представителей всех полицейских служб и носил тотальный характер, то новый подход строился на изучении жалоб, поступающих через службу «02».
Так, жители Всеволожского района жалуются на мигрантов-таксистов и вызывающее поведение иностранных граждан в общественных местах. Жители Центрального, Кировского и Московского районов обращаются в полицию с жалобами на шумное поведение иностранцев, которые группами живут в многоквартирных домах. В районе станции метро «Улица Дыбенко» также поступают обращения на поведение мигрантов-таксистов.
Благодаря полученным от граждан данным, полиция смогла более эффективно задействовать различные подразделения, такие как уголовный розыск, Госавтоинспекцию, патрульно-постовую службу, наркополицию и миграционную службу.
В дальнейшем полиция будет применять «высокоточный» метод миграционных проверок.
Ранее во Всеволожском районе полиция остановила более сотни «таксующих» автомобилей для проверки. В итоге были задержаны 150 нелегалов.