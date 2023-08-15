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    Петербургская пенсионерка искала подработку в Интернете, но осталась без денег сама

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    Полиция Центрального района возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» после обращения пострадавшей пенсионерки.

    75-летняя местная жительница накануне около двух дня рассказала в полиции, что в начале августа оставила в Интернете заявку на подработку, стало известно «Фонтанке» 15 августа. А 10-го ей на мобильный позвонил якобы потенциальный работодатель. В ходе разговора он убедил пенсионерку перевести на указанный им счет её накопления. Таким образом женщина осталась без 90 тысяч рублей.

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