Петербуржец попал в больницу после укуса змеи. Его отправили в токсикологическую реанимацию

Петербуржец попал в больницу после укуса змеи. В НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе пострадавший в тяжелом состоянии попал 14 августа, как стало известно «Фонтанке». Встреча с ползучим гадом состоялась четыре дня назад в Великом Новгороде.



Подробностей о возрасте пострадавшего нет.



Напомним, у змей сейчас начинается сезон миграции, они достаточно активны. Так, два дня назад под Киришами гадюкой был атакован любитель тихой охоты. Причем змея ужалила его, когда пожилой мужчина задремал на привале.



А неделю назад незваного гостя пришлось изгонять из детского сада в Мурино. Этот пришелец, правда, никого не укусил.

