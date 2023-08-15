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    Петербуржец попал в больницу после укуса змеи. Его отправили в токсикологическую реанимацию

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    Петербуржец попал в больницу после укуса змеи. В НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе пострадавший в тяжелом состоянии попал 14 августа, как стало известно «Фонтанке». Встреча с ползучим гадом состоялась четыре дня назад в Великом Новгороде.

    Подробностей о возрасте пострадавшего нет.

    Напомним, у змей сейчас начинается сезон миграции, они достаточно активны. Так, два дня назад под Киришами гадюкой был атакован любитель тихой охоты. Причем змея ужалила его, когда пожилой мужчина задремал на привале.

    А неделю назад незваного гостя пришлось изгонять из детского сада в Мурино. Этот пришелец, правда, никого не укусил.

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