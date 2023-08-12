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    Под Петербургом змея укусила слишком тихого охотника

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    4 комментария

    В карете скорой закончился День белого гриба для пожилого собирателя из Киришского района Ленинградской области. Наслаждаться щедростью леса ему помешал ползучий гад.

    За грибами 60-летний житель деревни Оломна направился накануне утром, стало известно «Фонтанке» 12 августа. Неизвестно насколько богат оказался его улов, но тихая охота определённо утомила.

    В теньке он прикорнул. Пробуждение выдалось не из приятных. Расплачиваться за добычу собственной кровью пришлось не только с комарами, но и с другими обитателями леса. Грибник попал к медикам с укусом змеи.

    День белого гриба отмечают 11 августа. Особо удачливые или внимательные петербуржцы праздновали рекордный улов в почти тысячу грибов — столько трофеев набрали за два похода в лес.

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    ЗмеяГрибыЛенинградская область
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
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    Комментарии 4

    Mafioza12 Авг 2023 в 14:46
    На змею сел?
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