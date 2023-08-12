Под Петербургом змея укусила слишком тихого охотника

В карете скорой закончился День белого гриба для пожилого собирателя из Киришского района Ленинградской области. Наслаждаться щедростью леса ему помешал ползучий гад.
За грибами 60-летний житель деревни Оломна направился накануне утром, стало известно «Фонтанке» 12 августа. Неизвестно насколько богат оказался его улов, но тихая охота определённо утомила.
В теньке он прикорнул. Пробуждение выдалось не из приятных. Расплачиваться за добычу собственной кровью пришлось не только с комарами, но и с другими обитателями леса. Грибник попал к медикам с укусом змеи.
День белого гриба отмечают 11 августа. Особо удачливые или внимательные петербуржцы праздновали рекордный улов в почти тысячу грибов — столько трофеев набрали за два похода в лес.