В День белого гриба щедрый лес «атаковал» петербуржцев красными

В последний рабочий день недели, 11 августа, грибники отметили, можно сказать, профессиональный праздник — День белого гриба. А петербурженка Кристина похвасталась поистине рекордным уловом почти в тысячу грибов за два похода в лес.



Расщедрилась природа во Всеволожском районе Ленобласти, рассказали Кристина в группе «Грибы и Грибники СПб». За два дня, 9 и 11 августа, она набрала 948 штук — преимущественно красных. В среду удалось набрать 447 грибов (360 красных, 45 белых и 42 подберезовика), а в пятницу — рекордный 501 гриб, из которых красных было аж 477. Причем росли они прямо полянами, самая щедрая подарила сразу 30 грибов.