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    В День белого гриба щедрый лес «атаковал» петербуржцев красными

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    В последний рабочий день недели, 11 августа, грибники отметили, можно сказать, профессиональный праздник — День белого гриба. А петербурженка Кристина похвасталась поистине рекордным уловом почти в тысячу грибов за два похода в лес.

    Расщедрилась природа во Всеволожском районе Ленобласти, рассказали Кристина в группе «Грибы и Грибники СПб». За два дня, 9 и 11 августа, она набрала 948 штук — преимущественно красных. В среду удалось набрать 447 грибов (360 красных, 45 белых и 42 подберезовика), а в пятницу — рекордный 501 гриб, из которых красных было аж 477. Причем росли они прямо полянами, самая щедрая подарила сразу 30 грибов.

    У Натальи праздник прошел в поисках «именинника». Поначалу попадались все, кроме белых. «Поздравила гладышей, лисички, сыроеги, подберы червивые — и те поздравила, белый на поздравок не шел», — поделилась петербурженка. Но в конце концов лес настойчивость оценил.

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