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    В Мурино из детского сада выдворили незваного гостя. Он шипел и был гадом

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    Спасателей вызвали сегодня в Мурино для выполнения, в общем-то, не свойственной им задачи. В половине восьмого вечера в детском саду на Воронцовском бульваре сотрудники обнаружили змею. По заявке выехал дежурный караул 147-й пожарной части Всеволожского отряда Леноблпожспаса.

    Всего через 11 минут ползучий визитер был профессионально и без вреда для себя задержан и упакован в пакет.

    ГКУ «ЛЕНОБЛПОЖСПАС»

    В составе караула не было ни одного дипломированного герпетолога, поэтому, посовещавшись, спасатели коллегиально решили считать змею ужом. Пресмыкающееся вывезли в лесополосу недалеко от поселка Бугры и выпустили на свободу.

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    ЗмеяМуриноЗмея в детском саду
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