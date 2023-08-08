В Мурино из детского сада выдворили незваного гостя. Он шипел и был гадом

Спасателей вызвали сегодня в Мурино для выполнения, в общем-то, не свойственной им задачи. В половине восьмого вечера в детском саду на Воронцовском бульваре сотрудники обнаружили змею. По заявке выехал дежурный караул
Всего через 11 минут ползучий визитер был профессионально и без вреда для себя задержан и упакован в пакет.
В составе караула не было ни одного дипломированного герпетолога, поэтому, посовещавшись, спасатели коллегиально решили считать змею ужом. Пресмыкающееся вывезли в лесополосу недалеко от поселка Бугры и выпустили на свободу.