В Мурино из детского сада выдворили незваного гостя. Он шипел и был гадом

Спасателей вызвали сегодня в Мурино для выполнения, в общем-то, не свойственной им задачи. В половине восьмого вечера в детском саду на Воронцовском бульваре сотрудники обнаружили змею. По заявке выехал дежурный караул 147-й пожарной части Всеволожского отряда Леноблпожспаса.



Всего через 11 минут ползучий визитер был профессионально и без вреда для себя задержан и упакован в пакет.