    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    764мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd101.04eur110.68

    На севере Китая три случая чумы. Роспотребнадзор усиливает контроль на границе

    1129
    6 комментариев

    Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе с Китаем из-за случаев чумы на севере КНР, сообщает 14 августа РИА Новости. Пока речь идёт о трёх подтверждённых случаях заражения человека чумой.

    Заболевшие и контактные лица изолированы, природный очаг не имеет общей границы с Россией, цитирует агентство заявление пресс-службы Роспотребнадзора. Тем не менее санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе России и КНР усилен. Риск завоза чумы в страну эксперты оценивают как «минимальный».

    Напомним, 8 августа чумой заболел мужчина в Монголии, он съел мясо дикого сурка. Ранее в Монголии очаги чумы обнаружили в 17 районах страны, в конце июня с подозрением на заражение был госпитализирован пастух.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЧумаКитай
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    Гость14 Авг 2023 в 20:08
    Шо, опять?!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close