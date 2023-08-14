На севере Китая три случая чумы. Роспотребнадзор усиливает контроль на границе

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе с Китаем из-за случаев чумы на севере КНР, сообщает 14 августа РИА Новости. Пока речь идёт о трёх подтверждённых случаях заражения человека чумой.



Заболевшие и контактные лица изолированы, природный очаг не имеет общей границы с Россией, цитирует агентство заявление пресс-службы Роспотребнадзора. Тем не менее санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе России и КНР усилен. Риск завоза чумы в страну эксперты оценивают как «минимальный».



Напомним, 8 августа чумой заболел мужчина в Монголии, он съел мясо дикого сурка. Ранее в Монголии очаги чумы обнаружили в 17 районах страны, в конце июня с подозрением на заражение был госпитализирован пастух.

