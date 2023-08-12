В промзоне под Кингисеппом произошла утечка аммиака. В реанимации тот, кто мог перепутать краны

С химическими ожогами увезли в больницу стажёра одного из предприятий в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке» 12 августа.
По предварительным данным, выброс случился на железнодорожной станции в промзоне «Фосфорит» при загрузке цистерны с аммиаком накануне около десяти часов утра. С опасным работал 22-летний стажёр-аппаратчик подготовки сырья из Сланцев. Предположительно, он перепутал краны на трубопроводе подвода к линии загрузки.
Клапан быстро перекрыли, угрозы заражения местности нет, но работнику обожгло ноги. Его госпитализировали в районную больницу и в тяжёлом состоянии поместили в реанимацию.
В обстоятельствах случившегося разбирается Следственный комитет.
В промзоне «Фосфорит» расположен одноимённый завод минерально-химической группы «ЕвроХим», который занимается фосфорными удобрениями. Здесь же «дочка» — АО «Евро-Хим Северо-Запад», специализирующаяся на производстве аммиака, пишет 47news. На момент выхода новости на звонок в приемной исполнительного директора АО не ответили.