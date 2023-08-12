В промзоне под Кингисеппом произошла утечка аммиака. В реанимации тот, кто мог перепутать краны

С химическими ожогами увезли в больницу стажёра одного из предприятий в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке» 12 августа.



По предварительным данным, выброс случился на железнодорожной станции в промзоне «Фосфорит» при загрузке цистерны с аммиаком накануне около десяти часов утра. С опасным работал 22-летний стажёр-аппаратчик подготовки сырья из Сланцев. Предположительно, он перепутал краны на трубопроводе подвода к линии загрузки.

Клапан быстро перекрыли, угрозы заражения местности нет, но работнику обожгло ноги. Его госпитализировали в районную больницу и в тяжёлом состоянии поместили в реанимацию.