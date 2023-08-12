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    В промзоне под Кингисеппом произошла утечка аммиака. В реанимации тот, кто мог перепутать краны

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    С химическими ожогами увезли в больницу стажёра одного из предприятий в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке» 12 августа.

    По предварительным данным, выброс случился на железнодорожной станции в промзоне «Фосфорит» при загрузке цистерны с аммиаком накануне около десяти часов утра. С опасным работал 22-летний стажёр-аппаратчик подготовки сырья из Сланцев. Предположительно, он перепутал краны на трубопроводе подвода к линии загрузки.

    Клапан быстро перекрыли, угрозы заражения местности нет, но работнику обожгло ноги. Его госпитализировали в районную больницу и в тяжёлом состоянии поместили в реанимацию.

    В обстоятельствах случившегося разбирается Следственный комитет.

    В промзоне «Фосфорит» расположен одноимённый завод минерально-химической группы «ЕвроХим», который занимается фосфорными удобрениями. Здесь же «дочка» — АО «Евро-Хим Северо-Запад», специализирующаяся на производстве аммиака, пишет 47news. На момент выхода новости на звонок в приемной исполнительного директора АО не ответили.

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    Ленинградская областьКингисеппский район
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